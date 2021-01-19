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محافظات

الأمطار تضرب عدة مناطق فى شمال سيناء

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:53 م
امطار
امطار
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احمد صالح

تعرضت مناطق فى محافظة شمال سيناء، الي هطول أمطار خفيفة، ومتوسطة علي مناطق اخري ، مساء اليوم الثلاثاء ، صاحبها هبوب رياح باردة وانخفاض في درجات الحرارة، خاصة على المدن الساحلية بئر العبد والعريش والشيخ زويد ورفح ومناطق الحسنة ونخل بوسط سيناء.

جاءت الأمطار متوسطة على مناطق الشيخ زويد ورفح، وخفيفة على بئر العبد والعريش، والتي أثرت نسبيًا على الحركة التجارية في الأسواق خاصة مناطق المدن، والتزم المواطنون في منازلهم.


وتسببت الرياح في تراكم الكثبان الرملية ،على الطرق بمناطق وسط سيناء الحسنة ونخل، نتيجة حركة الكثبان الرملية الأمر الذي يعيق سير العربات، ويتسبب في وقوع حوادث طرق، وخاصة الطريق الدولي العريش/القنطرة شرق، والطرق الرئيسية في منطقة وسط سيناء وخاصة طريق الاوسط بالحسنة/نخل ، وطريق العريش/الحسنة/ نخل،  ومختلف الطرق الفرعية، حيث شهدت تلك الطرق حذرًا شديدًا من السائقين تحسبًا لوقوع حوادث.


وبادر المواطنون في القري وأطراف المدن إلى تغطية اسقف الغرف والعشش بالمشمع لحماية الأطفال وكبار السن من برد الشتاء ومياه الأمطار ، كما لجأ العشرات من المواطنين إلى عمل الأسطح بطريقة مائلة أو تغطيتها بالمشمع تلافيًا لعدم نزول مياه الأمطار داخل المنزل، علاوة علي عمل خلطة أسمنتية مع البوتمين لعمل عازل لعدم تسرب مياه الأمطار من الأسقف إلى داخل الغرف.


كما نفذت مؤسسة الشجرة للتنمية والفن بشمال سيناء مبادرة اخري لسقف المنازل والغرف بالمشمع ،لمواجهة برد الشتاء القارص ، حيث يلزم وجود معايير في المنزل المطلوب سقفه، وذلك بأن تكون المساحه المطلوبه 25 متر مربع غرفتين بحد أقصى، وأن تكون حالة السقف للمنزل متهالكة، وتقوم ادارة الجمعية بالمعاينة الميدانية وبدء التنفيذ على الحالتين: أسقف خشب للمنازل، و مشمع اسطح للعشش، وذلك بالدفع بلجنة لبحث الوضع على ارض الواقع.

وطالب اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بسرعة تحرك الوحدات المتنقلة وفرق التدخل السريع على مستوى الأحياء، بتكثيف عمليات المرور لتقديم مساعدات عاجلة للمواطنين المتواجدين في المناطق المفتوحه على أطراف المدن، وسرعة تقديم الرعاية والدعم لهم، خاصة الأسر التي انتقلت من الشيخ زويد ورفح بسبب الحرب على الإرهاب.


كما وجه اللواء المحافظ، رؤساء مجالس المدن بمركزي الحسنة ونخل، بالدفع لمعدات المجلس من أجل رفع الرمال أولا بأول تجنبا لوقوع حوادث، والعمل على سرعة فتح الطرق لربط القرى ببعضها البعض، لسهولة تحرك وانتقال المواطنين.

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