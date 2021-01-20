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أخبار العالم

استطلاع: الليكود يواصل تقدمه لكن فرصته ضعيفة لتشكيل حكومة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:29 ص
الليكود يواصل تقدمه
الليكود يواصل تقدمه لكن فرصته ضعيفة لتشكيل حكومة
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سمر صالح
أظهرت نتائج استطلاع للرأي نشرته القناة 12 العبرية، أن حزب "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو يواصل تقدمه ويرتفع إلى 30 مقعدًا في انتخابات الكنيست التي ستجري في شهر مارس القادم، مقابل 15 مقعدًا لحزب "تكفا حدشا" برئاسة جدعون ساعر المنشق عن حزب "الليكود".
 
وبيّن الاستطلاع أن تحالف أحزاب اليمين "يمينا" برئاسة نفتالي بينت سيحصل على 13 مقعدًا، بينما يحصل حزب "يش عتيد " برئاسة يائير لابيد على 14 مقعدًا.
 
أما "القائمة المشتركة" العربية في الكنيست الإسرائيلي برئاسة أيمن عودة في مركباتها الأربعة "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطني الديمقراطي، والقائمة العربية الموحدة، والحركة العربية للتغيير"، فسيتراجع تمثيلها بحسب الاستطلاع من 15 مقعدًا حاليًا إلى 10 مقاعد.
 
وأظهر الاستطلاع أن حزب "شاس" المتدين برئاسة ارييه درعي وحزب "يهدوت هتوراه" المتدين برئاسة يعقوب ليتسمان فسيحصلان على 8 مقاعد لكل منهما، ويليهما حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان فسيحصل على 7 مقاعد، أما حزب "ميرتس" برئاسة نيتسان هوروفيتش فسيحصل على 6 مقاعد.
 
وأشار الاستطلاع إلى أن حزب "كاحوال لافان" برئاسة بيني جانتس سيحصل على 5 مقاعد فقط، بينما يحصل حزب "الإسرائيليون" برئاسة رئيس بلدية تل أبيب رون حولدائي على 4 مقاعد.
 
وأظهر الاستطلاع أن الأحزاب التي لا تتجاوز نسبة الحسم في الانتخابات هي: الحزب "الاقتصادي الجديد" برئاسة يارون زليخه حيث سيحصل على 2.4% من أصوات الناخبين، ويليه حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة بتسلئيل سموتريتش بنسبة 1.9%، وحزب "العمل" 1.6%، وحزب "جيشير" برئاسة أورلي ليفي ابكسيس 0.7%، وحزب "البيت اليهودي" 0.6%، وحزب "عوتسماه يهوديت" برئاسة ايتمار بن غفير 0.5%.
 
كما أظهر الاستطلاع أن الكتلة التي تدعم الائتلاف بقيادة نتنياهو (الليكود، شاس، ويهدوت هتوراه) لديها 46 مقعدًا وإذا انضم إليها تحالف "يمينا" برئاسة نفتالي بينت، فستحصل على 59 مقعدًا لكنها غير كافية لتشكيل حكومة.
 
بينما الكتلة التي تعارض نتنياهو (أمل جديد، يش عتيد، يسرائيل بيتينو، ميرتس، كاحوال لافان، الإسرائيليون) - بدون القائمة المشتركة – ستحصل على 51 مقعدًا وإذا انضم إليها تحالف "يمينا"، فهناك إمكانية لتشكيل حكومة بـ 64 مقعدًا.
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