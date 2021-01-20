ضبط 384 عبوة دواء بيطري مخالف في حملة تفتيشية بمركز الحسينية

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية.

وقال المحافظ إن مديرية الطب البيطري قامت بحملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمراكز ومدن المحافظة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.





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فيما أكد الدكتور بركات محمد علي، مدير مديرية الطب البيطري، أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية، قامت مديرية الطب البيطري بالشرقية "إدارة الخدمات" بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالشرقية بشن حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمركز الحسينية لضبط الأدوية والعيادات المخالفة، أسفرت عن تحرير 3 محاضر مخالفة لـ 3 معارض بيطرية وضـبط 384 عبوة لـ 30 صنف دواء بيطري مخالف (منتهي الصلاحية – مجهول المصدر)، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أن جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية تتواصل للحفاظ على صحة المواطنين والثروة الحيوانية بالشرقية.

على جانب آخر، كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكافتريات ومراكز الدروس الخصوصية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتعلىمات المحافظ للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب، شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس حملة على مراكز الدروس الخصوصية، أسفرت عن غلق وتشميع ١٠ مراكز للدروس الخصوصية بشوارع شلتوت والدروس وبجوار مسجد الصحابة بالمدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها لمنع تجمعات الطلاب حفاظًا على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد محافظ الشرقية أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية المخالفين لقرارات مجلس الوزراء لمنع التجمعات وغلقها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.