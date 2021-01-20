ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضبط 384 عبوة دواء بيطري مخالف في حملة تفتيشية بمركز الحسينية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:00 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية.

 

وقال المحافظ إن مديرية الطب البيطري قامت بحملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمراكز ومدن المحافظة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


اقرأ أيضا:

صحة الشرقية تستعد لانطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال


فيما أكد الدكتور بركات محمد علي، مدير مديرية الطب البيطري، أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالشرقية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية، قامت مديرية الطب البيطري بالشرقية "إدارة الخدمات" بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالشرقية بشن حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمركز الحسينية لضبط الأدوية والعيادات المخالفة، أسفرت عن  تحرير 3 محاضر مخالفة لـ 3 معارض بيطرية وضـبط 384 عبوة لـ 30 صنف دواء بيطري مخالف (منتهي الصلاحية  – مجهول المصدر)، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.

 

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أن جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية تتواصل للحفاظ على صحة المواطنين والثروة الحيوانية بالشرقية.

 

على جانب آخر، كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكافتريات ومراكز الدروس الخصوصية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

وتنفيذًا لتعلىمات المحافظ للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب، شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس حملة على مراكز الدروس الخصوصية، أسفرت عن غلق وتشميع  ١٠ مراكز للدروس الخصوصية بشوارع شلتوت والدروس وبجوار مسجد الصحابة بالمدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها لمنع تجمعات الطلاب حفاظًا على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

 

وأكد محافظ الشرقية أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية المخالفين لقرارات مجلس الوزراء لمنع التجمعات وغلقها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ضبط 335 ألف جرعة تحصين و546 عبوة دواء بيطري مخالف بأبو كبير

بيطري الشرقية: ضبط 530 عبوة دواء بيطري مخالف في حملة تفتيشية بكفر صقر

ضبط 1.5 طن أسماك مجهولة المصدر بـ الشرقية

تحرير 15 محضرا لـ 14 معرضا ومصنعا للأدوية البيطرية بالشرقية

بتكلفة 3 ملايين جنيه .. تأهيل وتبطين ترعة السرو في أبو كبير

بيطري الشرقية: ضبط 761 عبوة دواء بيطري مخالف في حملات بمراكز المحافظة

ترشيحاتنا

بالفيديو.. وزير التعليم يكشف عن نظام امتحانات الثانوية العامة هذا العام

بايدن يصل واشنطن استعدادا لتنصيبه رئيسا لأمريكا

بـ التايجر.. أسما شريف منير بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

في ذكرى رحيل سعاد مكاوي.. لماذا رفض إسماعيل ياسين تقبيلها؟

القومي للطفولة يتقدم ببلاغ للنائب العام في واقعة تجريد طفلة من ملابسها بالشارع

بعد خروجه من حسابات باتشيكو.. حميد أحداد يتمسك بالرحيل المجاني

Advertisements

غشيم.. عريس يضرب عروسه بالتورتة في وجهها ليلة الزفاف | فيديو

6 شروط لترخيص السيارات في قانون المرور الجديد| تعرف عليها

حفل زفاف أغضب السوشيال ميديا.. صاحب جلسة التصوير يكشف سر العروس الحامل

ترامب أول رئيس أمريكي يحتفظ بالحقيبة النووية.. كيف سيتسلمها بايدن؟

ميصحش ومتتكلميش تاني عن عمرو.. تامر أمين يفتح النار على دينا الشربيني بعد تصريحاتها

خطوات ضرورية لو تأخرت شركة التوزيع فى تركيب عداد الكهرباء

رئيس البرلمان: نقدر دور الفن باعتباره القوة الناعمة

أخبار الرياضة| مصير أشرف بن شرقي بعد واقعة الجونة.. الإسماعيلي يقترب من التعاقد مع إيهاب جلال

إسرائيل لن تطبع علاقاتها مع دولتين مسلمتين.. تعرف على السبب

قبل الزفاف بساعتين.. عريس يهرب من حفل زفافه بعد سؤال غريب من والدة العروس

في ذكرى رحيل سعاد مكاوي.. لماذا رفض إسماعيل ياسين تقبيلها؟

رئيس النواب لـ «أبو الغيط»: الدولة المصرية بجميع مؤسساتها لا تألو جهدا في دعم القضايا والمواقف العربية على الأصعدة كافة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ التايجر.. أسما شريف منير بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

جينيفر لوبيز تصل واشنطن لإحياء حفل تنصيب بايدن.. وخطيبها: تشعر بالتوتر.. صور

سعر ومواصفات أول سيارة كهربائية تنتجها مصر E70.. صور