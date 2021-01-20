وفقا لتوجيهات رئاسية.. محافظ الإسكندرية يطلق إشارة بدء مشروع تطوير قرية باب الأحرار

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برفقة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، اليوم الاريعاء، إشارة بدء مشروع تطوير قرية "باب الأحرار"، بالتعاون مع روتاري مصر المنطقة ٢٤٥١. وذلك بحضور أسامة الأحمر محافظ المنطقة الروتارية ٢٤٥١، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.





يأتي هذا بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإبقاء علي القرية وعدم إزالتها ضمن حملات إزالة كافة التعديات علي بحيرة مريوط. وتعهد محافظ الإسكندرية للرئيس بمنع أى امتداد عشوائى جديد بها، وتطويرها وتنميتها تنمية شاملة فى إطار تطوير بحيرة مريوط وإرجاعها لسابق عهدها.





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وثمن المحافظ دور روتاري مصر ٢٤٥١ والمجتمع المدني في دعم مجهودات الدولة لرفع المعاناة عن البسطاء، وتقديم أوجه الدعم للفئات الأولى بالرعاية بالقرى والعزب لتخفيف العبء عن كاهلهم. مؤكدا أن قرار السيد الرئيس بالإبقاء على القرية وتطويرها وتنميتها تنمية شاملة يضع على عاتقنا جميعا ضرورة التضامن والتعاون لتحويلها لقرية متطورة بدلا من قرية عشوائية.





وأوضح أنه عقب توجيهات السيد الرئيس، قام برفقة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، بزيارة لقرية "باب الأحرار" ، والتواجد وسط الأهالي للاستماع إلي احتياجاتهم ومتطلباتهم.





وأضاف أنه تم عقد عدة اجتماعات مع أسامة الأحمر محافظ المنطقة الروتارية ٢٤٥١، لبحث سبل التعاون ودعم الفئات الأولي بالرعاية، وعلي رأسها التعاون في أعمال التطوير التي تقوم بها المحافظة في منطقة الأحرار. وأضاف إلي أن تلك المباحثات نتج عنها توقيع بروتوكول تعاون بين روتاري مصر المنطقة ٢٤٥١ للبدء في تنفيذ مشروع تطوير قرية باب الأحرار الذي نحن بصدد إطلاقه الآن.





وأشار المحافظ إلى أن مشروع تطوير قرية "باب الأحرار" يضم؛ إعادة التأهيل الشامل وتجهيز ٤٥ منزلا، وتسقيف جميع بيوت القرية، وإقامة عدد من المشروعات التنموية منها؛ تطوير شبكات المياه بإنشاء٢٠٠ توصيلة مياه لقرية الأحرار والقري المجاورة، وتطوير الوحدة الصحية، وعمل قوافل طبية وتوفير أطراف صناعية، وإنشاء مدرسة وتجهيزها بالكامل، وإنشاء فصول محو الأمية، ومركز للإبداع، فضلا عن إقامة مشروعات مستدامة للمرأة العاملة، وتوفير قروض دواره، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة. وتوفير عدد ٥٠ مركب للصيادين، وتوزيع ١٥٠٠ بطانية و٢٥ جهاز عروسة.

من جانبها؛ قالت عازر أنه وفقا لتكليفات المحافظ بسرعة حصر كافة مطالب أهالى القرية. قامت بالعديد من الزيارات الميدانية إلي قرية الأحرار بتواجد المجتمع المدني وجميع الجهات التنفيذية المعنية. وأشارت أنه تم خلالها رصد وحصر كافة احتياجات الأهالى، كما حرصت علي الاستماع إلى مطالب واحتياجات السيدات، وتفقدت جميع الأماكن التى تفتقر إلى خدمات أساسية من أجل إدراجها ضمن خطة أعمال التطوير.

وأضافت عازر أن هيئة الأمم المتحدة تنفذ مشروعا بالإسكندرية، لتطوير بعض المناطق، مشيرة إلي أنه سيتم تطوير منطقة الأحرار ضمن مشروع الهيئة، مؤكدة أننا نعمل في اتجاه تطوير قرية الأحرار لتكون نموذج حضارى جديد بجوار بحيرة مريوط.