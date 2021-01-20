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أخبار العالم

بعد وداعه واشنطن.. ماذا كان يتابع ترامب خلال توجهه إلى فلوريدا؟

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:34 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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شيماء مصطفى
أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، بأن الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، كان يراقب إجراءات بدء حفل تنصيب خليفته، جو بايدن، وهو في طريقه إلى فلوريدا على متن طائرة.

ووفقًا لمصدر مطلع كان على متن الرحلة الجوية، تابع ترامب بدء حفل تنصيب بايدن، وبدء توافد المسؤولين، وكان من بينهم نائبه، مايك بنس.

ووصل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مع زوجته ميلانيا، وعائلته، اليوم الأربعاء، إلى فلوريدا، تزامنًا مع بدء حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وغادر ترامب، في وقت سابق من اليوم البيت الأبيض للمرة الأخيرة، متوجهًا إلى فلوريدا، حيث أكد في وقت سابق أنه لن يحضر حفل تنصيب بايدن لعدم اعترافه بنتائج الانتخابات.

وأقيم لـ ترامب حفل وداع قصير في قاعدة أندروز المشتركة، قائلا في كلمته الأخيرة، قبل مغادرة البيت الأبيض للمرة الأخيرة إنه قضى 4 سنوات مميزة ورائعة حقق خلالها الكثير.

وأكد الرئيس المنتهية ولايته أن الولايات المتحدة واجهت العديد من العقبات وتم تجاوزها، مشددا على أن الفيروس الصيني كان شيئا مروعا.

وتوجه ترامب بالشكر لمايك بنس وبعض العناصر في مجلس الشيوخ، معربا عن تمنياته ألا يكون وداع البيت الأبيض لفترة طويلة.

ويؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية لتولي مهام منصبيهما، حيث تبدأ مراسم القسم في تمام الثانية عشرة ظُهرًا بالتوقيت المحلي الأمريكي، أمام مبنى الكونجرس، بحضور عدد من المسئولين والشخصيات العامة، وفي غياب الجماهير بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
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