البحرين تسجل 313 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات خلال يوم

أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 313 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.





وذكرت الصحة البحرينية ان من بين الاصابات 119 حالة لعمالة وافدة، و 190 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 4 حالات قادمة من الخارج.





جاء ذلك نتيحة الفحوصات التي أجرتها الصحة البحرينية اليوم والتي بلغ عددها 10782، في حين انه تم تسجيل 4 وفيات خلال الساعات الأخيرة ليرتفع إجمالي الوفيات الي 366 حالة .



