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أخبار العالم

البحرين تسجل 313 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات خلال يوم

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:35 م
اصابات كورونا - ارشيفي
اصابات كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 313 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت الصحة البحرينية ان من بين الاصابات 119 حالة لعمالة وافدة، و 190 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 4 حالات قادمة من الخارج. 

جاء ذلك نتيحة الفحوصات التي أجرتها الصحة البحرينية اليوم والتي بلغ عددها 10782، في حين انه تم تسجيل 4 وفيات خلال الساعات الأخيرة ليرتفع إجمالي الوفيات الي 366 حالة . 

 كما تم رصد تعافي 303 حالات إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في المملكة منذ بداية الجائحة وحتي الان  إلى 95240.
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