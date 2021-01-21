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حوادث

بتر أصابع قدم صراف تذاكر إثر سقوطه من قطار بـ المنصورة

الخميس 21/يناير/2021 - 07:29 م
صدى البلد
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همت الحسينى
اصيب صراف تذاكر ببتر فى اصابع القدم بعد سقوطه من قطار بالمنصورة بمحطة سكة حديد المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وورد لمديرية امن الدقهلية بلاغ يفيد بورود بلاغا لقسم شرطة ثان المنصورة من إدارة شرطة النجدة بسقوط شخص من قطار  قبل محطة سكة حديد المنصورة.

وانتقل ضباط المباحث وسيارة الاسعاف  الي مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء إستقلال " حسن عبدالعزيز فرج" ،  52 عاما ، صراف تذاكر بمحطة سكة حديد دمياط ، ومقيم قرية " ميت أبو الحارث" دائرة مركز أجا ، القطار رقم ( ٦٢ ركاب) القادم من دمياط إلى المنصورة وبالقرب من محطة سكة حديد المنصورة قام بالنزول من القطار قبل توقفه، مما أدى إلى سقوطه أسفل عجلات القطار وحدوث إصابته ببتر بأصابع القدم اليمنـى وتم نقله إلى مستشفى المنصورة الدولى.

ولم ينجم عن الحادث ثمة تجاوزات للقطارات ، ولم يؤثر ذلك على سير باقى القطارات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٤٦٣ لسنة ٢٠٢١ إدارى قسم ثان المنصورة ، وجار العرض على النيابة العامة .
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