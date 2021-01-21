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الصحة العالمية: تكالب الدول الغنية على لقاح كورونا ينشر سلالات أكثر شراسة

الخميس 21/يناير/2021 - 11:23 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قال أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن هناك دولة أفريقية حصلت على 25 جرعة فقط من لقاح فيروس كورونا حتى الآن، لافتا إلى أن الدول الغنية لا تزال تستأثر بالحصول على النسبة الأكبر من لقاحات كورونا.

وتابع: الأزمة الأخلاقية التي تقوم بها بعض الدول الغنية ستؤثر على جميع الدول، ويمكن أن يتحور الفيروس داخل الدول الفقيرة ويصبح أكثر شراسة وأقل استجابة للقاحات، وعليه ينتشر الفيروس مرة أخرى.

وأردف "الخولي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن كل التحورات التي تم تسجيلها لم يثبت أنها لم تستجب إلى اللقاحات، مشددا على أن اللقاحات فعالة حتى الاَن مع كل التحورات التي تم تسجيلها لفيروس كورونا.

وأضاف، أن الوضع الوبائي في مصر يختلف عن باقي الدول، قائلا: سبب انخفاض عدد الإصابات في مصر هو الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة.

وأشار إلى أنه من المتوقع توفير دفعة أولى من لقاحات كورونا لكل دول العالم خلال الـ3 أشهر المقبلة.
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