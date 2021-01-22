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أخبار العالم

المرور اللبنانية توضح للمواطنين الطرق الجبلية المقطوعة

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:59 ص
لبنان
لبنان
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أمينة الدسوقى
أعلنت غرفة التحكم المروري اللبنانية عن الطرقات الجبلية المقطوعة حاليًا والتى تتضمن عيناتا الأرز، وضمن الأرز سالكة حتى المصعد الكهربائي أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو المجهزة بسلاسل معدنية.

وأضافت غرفة المرور اللبنانية وفقا لليبانون ديبايت أن طرقات "كفرذبيان، حدث - بعلبك، المنيطرة حدث - بعلبك، العاقورة حدث-بعلبك، القبيات الهرمل، مرجحين الهرمل، جرد- مشمش مرجحين، ترشيش زحلة" مقطوعة حاليًا.

وأشارت، إلى أن "طريق ضهر البيدر سالكة أمام جميع المركبات، بإستثناء الشاحنات حاليًا".

وتابعت، "الطريق من مستديرة عشقوت بإتجاه "فاريا سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو المجهزة بسلاسل معدنية".

وأكّدت غرفة التحكم المروري، أن "طريق قرطبا - العاقورة - اللقلوق سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو المجهزة بسلاسل معدنية".
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