أسرار المواقف المضحكة في حياة رجل الأتوبيس وأمنياته في 2021.. فيديو

رجل الأتوبيس عبد العظيم أبو يوسف :





- الزواج بالأرملة له مميزات كثيرة

- بدعي على الناس بالموت علشان رزقي

- بحزن من أفراح الشارع وأغاني المهرجانات

- هذه رياضتي المفضلة وأغرب موقف عيشته

- طلع عليه إشاعات وعندي 3 نصائح للبنات

- وكمان 3 أحلام في 2021 والسنين اللي جايه





بوجه بشوش وضحكة صافية لا تفارق وجه رغم معاناته أحب ملايين المصريين وغيرهم عبد العظيم أبو يوسف، الشهير بـ «رجل الأتوبيس» عبر وسائل التواصل الاجتماعي من عباراته البسيطة التي اشتهر بها ولفتت انتباه الناس دون أن يعرفوا السر ورائها، لذا حاور «صدى البلد» رجل الأتوبيس الذي يعمل في بيع السبح الملونة والأذكار والرقى الشرعية، موضحًا سبب دعائه الشهير «ربنا ياخدكم بالراحة» و « ربنا يديك واحدة أرملة» وأبزر المواقف المضحكة، كما كشف عن أمنياته في عام 2021.





ربنا ياخدكم بالراحة









ربنا ياخدكم بالراحة و يموتكم بالسلامة .. دعاء اشتهر به رجل الأتوبيس، عبد العظيم أبو يوسف، صاحب الـ 69 عامًا، حيث أضحك به الملايين من المصريين وغيرهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح «رجل الأتوبيس» في فيديو لموقع «صدى البلد» سر هذه الجملة الشهيرة، حيث إن لها قصة وموقفًا، ففي احدى المرات وجد الناس المحيطة به في جو من الكآبة والحزن، فقال لهم: «معايه يا اخوانا، شريط للفنان عبد الباسط حمودة، وأي وقت تحسوا بحزن حد يشغله بالليل، ومش هيطلع عليكوا نهار تاني، ربنا يموتكم بالسلامة وياخدكم بالراحة».

ولفت رجل الأتوبيس، الذي اعتاد بيع "السبح" الملونة في الشوارع منذ شبابه حتي وصوله إلى العقد السادس من عمره، إلى سبب شهرته بهذا الدعاء قائلًا:« لاقيت مرة واحدة بتصور فيا، ومش بتطلع عينها من عليا، وكل يوم تقابلني تقولي بشوف صورتك على يوتيوب، اتاريها نشرتني بدون مشابك، فكررت الموضوع علشان رزقي يزيد لأهل بيتي، فأنا أب لـ 4 أولاد اتنين منهم ما زالوا في الدراسة».

وسرد عبد العظيم أبو يوسف، عددًا من النكات، أبزها « روحت اتبرع بالدم قالولي دمك خفيف مش هينفع تتبرع»، « أجرت خيمة علشان أبات فيها أنا وصاحبي، فقالي: شايف السماء، فقلتله: ولا النجوم، فعلق: الخيمة اتسرقت ..».

ربنا يديك واحدة أرملة





وكشف عبد العظيم أبو يوسف، الشهير بـ «رجل الأتوبيس» سبب دعائه الشهير والذي أثار جدلًا واسعًا وأضحك ملايين المصريين على وسائل التواصل الاجتماعي «ربنا يديك واحدة أرملة».

وقال «رجل الأتوبيس» في فيديو لـ «صدى البلد» إنه بعدما انهي الثانوية العامة دخل الجيش عام 1939م في وحدات المظلات بقرية أنشاص الرمل بالشرقية، وأنه متعدد الانتماء لمحافظات عدة، فوالده من المنصورة، ووالدته من الغربية، وولد في حي المطرية بالقاهرة، وزوجته من بني سويف، ويسكن الآن بعزبة النخل.

وأضاف رجل الأتوبيس عبد العظيم أن سبب دعائه الشهير أن اجراءات الزواج تكون أيسر مع الأرملة من التي لم يسبق لها الزواج أو المطلقة، معلقًا: «هتروقك، وتوفر لك العفش والشقة، وتلاقي عيال جاهزة»، موجهًا: «علشان تاخد واحدة نوفي هتبيع اللي وراك وقدامك، بقت تجارة يا حبيبي، ومن غلو المهر؛ خد واحدة بالتقسيط».

ولفت عبد العظيم أبو يوسف إلى أنه لا يمانع من ارتباط أحد ابنائه بأرملة، كما أن الأرملة يعزف الرجال عن الزواج منها رغم أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كانت معظم زوجاته أرامل ما عدا السيدة عائشة - رضى الله عنها-.





أكثر موقف يزعج زوجته





ونبه رجل الأتوبيس، عبد العظيم أبو يوسف أن زوجته صعيدية من بني سويف تصغره بتسع سنوات، وتغار عليه جدًا، كما تخشي من كثرة البنات التي تلتقط الصور معه كلما رأينه في الشارع، ضاحكًا وممسكًا بفرشاة يمشط شعره:«هو أنا حلو كدا».

وأشار رجل الأتوبيس إلى أنه في احدى المرات نادت عليه احدي المعجبات في مقهى ما، مشيرةً إلى اعجابها الشديد به، وأنها تشاهد جميع الفيديوهات التي يظهر فيها، ومستعدة للارتباط به، معلقًا بسخرية: «يا ريت، عندك الشقة و العفش وكل شيء؛ فقعدت أحلم بقا هنقضي شهر العسل في أوروبا ولا أمريكا، وبعد ما وافقت قالتلي احنا برنامج الكاميرا الخفية، قولتلها الله يخفيكي، وكنت هعيط لأنها كانت فري نايس».

وتابع عبد العظيم أبو يوسف ضاحكًا إلى أنه في بداية زواجه كان يبحث عن تاريخ انتهاء العقد، فوجده عقدًا مفتوحًا، فتسبب له الأمر في اكتئاب، وانهيار عصبي، وانقطاع في الأحبال الصوتية، وانكسار في القصبة الهوائية، وهبوط في ضغط الدم، والتهاب في المفاصل، وأن الإمام في المسجد قال للمصلين في احدى المرات: «كل اللي مراته تعباه يقوم يقف، فقام كل اللي في الجامع إلا أنا، قالي: يعني انت اللي مراتك مريحاك، فرديت: الله يخربتها كسرالي وسطي».

أغرب موقف تعرض له

وبين رجل الأتوبيس، عبد العظيم أبو يوسف، أغرب موقف تعرض له بعد شهرته في فيديو لـ «صدى البلد» قائلًا إنه أثناء زيارته لبيت الله الحرام وقيامه بعمرة تبرع له بها أحد المواطنين، كان معظم طاقم الطائرة من دولة الفلبين، فطلب من مضيفة كوب من الشاي باللغة الإنجليزية، فعرفته على الفور، وطلبت أن تلتقط صورة معه.

وواصل رجل الأتوبيس عبد العظيم أبو يوسف أنه رفض التقاط الصورة مع المضيفة بحجة أنه "يخاف على سمعته" طالبًا من أي بنت تلتقط معه صورة عدم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، مازحًا: «صحيح كنت بمشي مع بنات، لكن دلوقت بمشي مع ستات».

موقفه من أغاني المهرجانات

عبر رجل الأتوبيس ، عبد العظيم أبو يوسف، عن حزنه الشديد من الأفراح التي تقام في منطقته، بسبب الأغاني الشعبية والمهرجانات عالية الصوت التي تدخل إلى منزله، حيث إنه يفضل سماع القرآن الكريم والأغاني الوطنية.

ناصر القطامي، سعود شريم، محمد رفعت، محمود البجرمي، معلقًا: "هتغيبني عن الوجود.. وادعيلي وانتِ بتسمعي سورة طه من الشيخ محمود» و أن القرآن شعاره في الحياة، حيث يعلق سورة الإخلاص في شريطة برقبته، وكذلك آية الكرسي. وأردف «رجل الأتوبيس» في فيديو لـ «صدى البلد» أنه يحب سماع القرآن جدًا خاصة من الشيوخ: «أن القرآن شعاره في الحياة، حيث يعلق سورة الإخلاص في شريطة برقبته، وكذلك آية الكرسي.



اهلاوى ولا زملكاوي



وأفاد رجل الأتوبيس، عبد العظيم أبو يوسف، أ نه يحب كل الجماهير المشجعة لكرة القدم بما فيهم الأهلي والزمالك وغيرهم، و لا يدعُو بالفوز لأي فريق كرة قدم، حيث أنه لا ينشغل إلا بمتابعة رياضته المفضلة، التي يحرص على متابعتها يوميًا، وهي المصارعة الحرة.

وأكمل رجل الأتوبيس في فيديو لـ «صدى البلد» أنه يشجع في رياضة المصارعة الحرة كلا من: أندرتيكر و تربل إتش و بيج شو وكين، لافتًا إلى أن أحد الأشخاص دعاه إلى زيارته لمدة يوم في جيم خاص به، لكنه رفض لضيق وقته، و أن سبب رشاقته هو محافظته على صلاة الفجرفي وقتها، حيث يكون الهواء نقيًا في أول اليوم، ثم يقرأ بعد الصلاة بعض الآيات من القرآن الكريم، ويشاهد ماتش مصارعة حرة أو مسرحية كوميدية لنجمه المفضل، الراحل القدير، محمد نجم.

ولفت إلى أنه بعد ذلك يرتدي ملابسه البسيطة ثم يحمل حقيبته المليئة بالسبح الملونة والرقي الشرعية المرتبة وينزل لبيعها في احدى المناطق بوسط البلد منذ شبابه، مختتمًا أن هذا مصدر رزقه الوحيد الي ينفق منه على نفسه وزوجته وأولاده.

حقيقة زواجه من 4

وأكد رجل الأتوبيس، عبد العظيم أبو يوسف، كل شخص ابتلاه الله في حياته بالحلو والصعب ليمتحنه، وأن من أبرز الشائعات التي أطلقها عدد من الناس عليه أنه يمتلك ملايين، ومتزوج 4 من سيدات، معلقًا: «هذه الكلام عير صحيح بالمرة، فأنا رجل على باب الله، ومسؤول عن عائلة بأكمها ربيتها من بيع السبح والأذكار».

ووجه رجل الأتوبيس في فيديو لـ «صدى البلد» مازحًا: « بلاش حقد على بعض، واحد سألني مرة: الفقر أحسن ولاه الغني؟ ، قولته: اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش، ولو عندي ملاييين، كنت اتجوزت الفنانة ميرفت أمين مثلًا».

خلي العصمة في إيدك

ونوه رجل الأتوبيس، عبد العظيم أبو يوسف، أن نسبة الطلاق زادت مؤخرًا بشكل كبير بسبب انخداع البنات في مظاهر الشباب والحكم عليهم سريعًا، وأنا في بداية فترة الخطوبة يظهر الشباب الحلو فقط عندهم، لذا تأني في الحكم عليه، واختاري الشخص اللي بيراعي حق ربنا ومحافظ على صلاته، وحق أهله وبيعاملهم كويس، مش اللي معاه فلوس وخلاص.

وأضاف «عبد العظيم» أنه من الأفضل لكل فتاة عدم الخروج مع خطيبها في أي مكان خارج بيت عائلتها إلا بعد كتب كتابهم، وإذا كان غير ميسور الحال وتريدين ضمانا لأمانته عليكِ؛ خلي العصمة في ايدك بدل الغوايش، لافتًا إلى أنه حفظ القرآن منذ صغره في الكتّاب، ولا يحزن إلا على ساعة مرت من عمره دون ذكر الله، فلن ينفع وقتها مال ولا بنون ولا أهل ولا تأجيل لجلسة الحكم.