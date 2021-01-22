مونديال اليد.. مصر تتقدم على بيلاروسيا 21 - 14 بالشوط الأول

حسم منتخب مصر لكرة اليد نتيجة الشوط الأول فى مواجهة نظيره بيلاروسيا بالفوز بنتيجة ( 21 - 14) ضمن منافسات المجموعة الرابعة في الدور الرئيسي لبطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر حتى 31 يناير الجاري.





وظهر المنتخب المصري بشكل مميز خلال أحداث الشوط الأول، وسط تفوق من محمد الطيار حارس مرمى المنتخب وتمكنه من التصدى لرميات المنتخب البيلاروسي، وكان متقدما منذ البداية، واستطاع ان يحافظ على تقدمه حتى نهاية الشوط.





وتضم «مجموعة مصر» الرابعة، منتخبات: سلوفينيا، السويد، بيلاروسيا، مقدونيا الشمالية، الاتحاد الروسي.





ويشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مباراة منتخب مصر وبيلاروسيا .





وحقق منتخب مصر لكرة اليد بقيادة الإسباني باروندو جارسيا الفوزعلى نظيرة الروسى بنتيجة 28 - 23 فى أول مباريات الدور الرئيسى بالبطولة.





ويخوض منتخب مصر تحديًا كبيرًا خلال مونديال اليد، إذ يظهر للمرة رقم 16 في تاريخه ببطولات العالم، وهي المرة الثانية التي تقام فيها البطولة على أرضه بعد نسخة 1999 التي احتل فيها «الفراعنة» المركز السابع.





الإنجاز الأفضل لمصر كان مع الجيل الذهبي واحتلال المركز الرابع في نسخة عام 2001 بفرنسا.





ويسعى منتخب مصر الحاصل على المركز الثامن في بطولة العالم الأخيرة بألمانيا والدنمارك 2019 في التتويج بميدالية عالمية والظهور لأول مرة على منصة التتويج بالبطولة العالمية التي تقام في ظروف استثنائية ونسخة تاريخية بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى.



