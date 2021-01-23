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فن

تجمعها قرابة بـ حسن شحاتة.. كيف أثارت ديانة الفنانة عايدة رياض الجدل

السبت 23/يناير/2021 - 06:15 ص
عايدة رياض
عايدة رياض
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نبيل العدوى
تحتفل اليوم 31 يناير الفنانة عايدة رياض بعيد ميلادها، فقد ولدت في 23 يناير 1954 بالقاهرة، ولها شقيقان هما سمير ورجب، بالإضافة إلى شقيقتها هدى، زوجة كابتن نادي الزمالك والمدير الفني الأسبق لمنتخب مصر اللاعب الدولي حسن شحاتة.

وتزوجت الفنانة عايدة رياض بالفنان الراحل محرم فؤاد على الرغم من أن ديانتة الإسلام، وهي تعتنق المسيحية.

بدأت حياتها الفنية كراقصة في الفرقة القومية للفنون الشعبية في عمر 14 عامًا، ومن ثم أصبحت الراقصة الأولى بها، وقدمت بعدها عدة أدوار صغيرة، إلى أن قدمت دورا كبيرا في "مع تحياتي لأستاذي العزيز" مع المخرج أحمد ياسين.

كما قدمت للتلفزيون مسلسلات "بريق السحاب، وحارة المحروسة، والمال والبنون، ومارد الجبل، ولعبة الحب والانتقام، وليالي الحلمية"، وفي رصيدها أكثر من 200 عمل.

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