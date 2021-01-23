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أخبار البلد

رسالة هامة من السيسي بشأن المياه: لا نجور على أحد.. ونعيد صياغة مواردنا

السبت 23/يناير/2021 - 02:24 م
صدى البلد
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صدى البلد
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتلقى عدة شكاوى بشأن نقص العمالة، داعيًا أصحاب الشركات إلى المشاركة في مشاريع  التنمية، مضيفا "جمدوا قلبكم، وخشوا اشتغلوا معانا بقوة".

وعن الموارد المائية للدولة، قال الرئيس السيسي "إحنا بنعمل إعادة صياغة حقيقية لمياهنا، ولا نجور على مياه أحد".
وقال الرئيس إن مشروع تبطين الـ ٢٠ ألف كيلو من الترع هدفه توفير مياه كانت تفقد حوالي ٢ أو ٣ مليارات متر مكعب من المياه وبالتالي نحن نعيد صياغة مواردنا.

وتابع "ده تغيير لحياة الناس، وهنعمل محطة  مياه معالجة في الحمام خلال سنتين، وهي أقصى مدة نستطيع ان ننفذ فيها مشروع بهذا الحجم".

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