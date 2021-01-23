ننشر تفاصيل التنسيق الإلكتروني للجامعات الخاصة والأهلية

نشرت الجريدة الرسمية القرار الوزاري الصادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برقم 10 لسنة 2021 بشأن تفاصيل التنسيق الالكتروني لـ الجامعات الخاصة والأهلية .





‏ونص القرار على أن تتولى امانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ، تنظيم تطبيق آلية ‏قبول الطلاب الراغبين في الإلتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية الكترونيا وفقا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك ، حيث تم التأكيد على أنه ‏لا يجوز للجامعات ‏قيد أي طلاب جدد بها إلى وفقا لتلك للقواعد والضوابط المنظمة لذلك مع مراعاة قواعد قبول الطلاب في التعليم الجامعي داخل جمهورية مصر العربية





‏وتتمثل خطوات نظام القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة والأهلية فيما يلي :





‏بالنسبة لمرحلة اختبارات القبول

تقوم كل جامعة بتحديد الكليات التي سوف يتم عمل اختبارات قبول بها ، ‏وتحدد كل جامعة نوع اختبارات القبول المطلوبة ، كما تحدد قيمة اجراء هذه الاختبارات على موقعها ومكان السداد ، ‏ويتم إجراء الاختبارات بدءا من شهر مارس للفصل الدراسي الأول و شهري ديسمبر ويناير للفصل الدراسي الثاني ويسمح بعمل اختبارات قبول محدودة قبل ملحق التنسيق





‏اما مرحلة ‏الإعداد للتنسيق فتقوم كل جامعة بإعداد قوائم الطلاب الذين اجتازوا اختبارات القبول ، شرط أن تزيد اعداد الطلاب في هذه القوائم عن العدد المسموح بقبوله بالكلية ليتسنى للنظام الاختيار من بينهم وإلا لم يعتد بالقوائم المقدمة ، ويتم الاختيار من عموم المتقدمين





‏وتقوم كل جامعة بتحليل الكليات التي سوف يتم الاختيار من عموم المتقدمين إليها





و بالنسبة لمرحلة التنسيق يتم أنشاء حساب لكل جامعة على موقع تنسيق الجامعات الخاصة ، ‏وتسجل كل جامعة الكترونيا بعد الاطلاع على كلمة المرور الكليات والتخصصات والطلاب الذين اجتازوا اختبارات القبول على مسؤولياتها ، وذلك بنظام PDF حتى لا يتلاعب احد في هذه القوائم





‏وبعد ظهور نتيجة الثانوية العامة و تحديد الحد الأدنى للقبول في الكليات المختلفة ، يسمح للطلاب الناجحين في عام القبول وما قبله فقط بتسجيل رغباتهم الكترونيا ، وذلك بحد اقصى 25 رغبة ‏، ويكون الطالب مسؤول عن بيانات التي يقوم بتسجيلها على نموذج القبول وبالأخص البريد الإلكتروني الخاص به





‏ويشترط أن يكون معروض أمام الطلاب من قوائم الكليات لابد أن يكون مقترنا بقيمة المصروفات الدراسية للعام الكامل ، حيث أن التفاوت ‏في مصروفات الكلية سوف يكون من عوامل جذب الطلاب لكليات بعينها عن كليات اخرى ، ‏ويسمح للطالب بتغيير رغباته حتى ثلاثة أيام من بدء أعمال القبول ، وبعدها سوف يرفض النظام تلقائيا إجراء أي تغييرات في الرغبات ، ‏ويتم إعلام الطلاب بترشيحاتهم ‏على الكليات المختلفة على موقع تنسيق الجامعات الخاصة ويمنح الطلاب فترة 48 ساعة لمراجعة ترشيحاتهم وللتظلمات ولمراجعة إدارة التنسيق الكترونيا و التأكد من توافق أسماء المسجلين مع قوائم النجاح في الثانوية العامة





‏وبعد مرور هذه الفترة سوف يتم غلق الموقع وتوزيع الطلاب المتقدمين على كليات الجامعات الخاصة ، و تقوم الجامعات بسحب ملفات الترشيحات للكلية المختلفة بعد ساعة واحدة من الانتهاء من التوزيع و إعلان أسماء الطلاب المقبولين لكل كلية لكل جامعة





‏وبالنسبة لمرحلة ما بعد التنسيق يمنح الطالب فترة ثلاث أيام عمل بالبنوك للقيام بالتسجيل على موقع الجامعة الكترونيا ، وسداد رسوم الفصل الدراسي الثاني في حسابات الجامعة بعد البنوك المختلفة





‏وبالنسبة للطالب الذي لم يقم بعمل الإجراءات السابقة في الوقت المحدد لذلك ، وستقوم إدارة الجامعة باختيار تنسيق الجامعات الخاصة الكترونيا بعدم السداد والرغبة في شطبه بعد 48 ساعة ، ويقوم التنسيق يأخطار الطالب برسالة او بالبريد الإلكتروني بأنه قد تخلف عن إتمام الإجراءات المطلوبة ، ويكون عليه سرعة إنهاء اجراءاته في 48 ساعة ، ‏حيث أن عدم استكمال الإجراءات يعني الشطب تحت مسمى متخلف عن استكمال الإجراءات ، و بالنسبة للطالب الذي لم يقم بإنهاء إجراءات خلال فترة 48 ساعة إنذار ، يقوم التنسيق الالكتروني بشطبه ، وترشيح بديل له من الطلاب على الموجودين قائمة الانتظار ، ويتم ادراج اسم الطالب على قائمة متخلف عن استكمال الإجراءات حتى لا يقبله النظام في أي تنسيق أخرى للجامعات الخاصة في نفس العام



