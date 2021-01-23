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رياضة

الدوري الإسباني .. هازارد يقود هجوم ريال مدريد أمام ديبرتيفو ألافيش

السبت 23/يناير/2021 - 09:09 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن ديفيد بيتوني، المدرب المساعد لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة ديبرتيفو ألافيش، في الجولة العشرين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2020-2021. 

وجاء تشكيل ريال مدريد لمواجهة ألافيش كالآتي: 

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - رافاييل فاران - إيدير ميليتاو - فيرلاند ميندي  

خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - لوكا مودريتش 

خط الهجوم: ماركوس أسينسيو - إيدين هازارد - كريم بنزيما 


ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 37 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد المتصدر برصيد 44 نقطة.

ويسعى ريال مدريد لاستعادة توازنه، بعد تعادله في الجولة الماضية مع أوساسونا 0-0، ثم الخروج من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني على يد أتلتيك بلباو، وعقب الخسارة أمام ألكويانو في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.
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