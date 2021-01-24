لرعاية الطفل المريض.. كل ما تريد معرفته عن التوحد وعلاجه

التوحد هو حالة نمو عصبي تؤثر على التفاعل الاجتماعي والسلوك والتواصل يختلف الأفراد المصابون به بشكل كبير في نقاط قوتهم وحاجتهم إلى الدعم، ولهذا السبب غالبًا ما يشير الناس إلى التوحد على أنه اضطراب طيف التوحد (ASD).





ما هو اضطراب طيف التوحد؟

ASD هو مصطلح شامل يشمل مجموعة من السمات النمائية العصبية. التوحد ليس مرضًا ، ولكن يمكن أن يكون له تأثير كبير على حياة الشخص يمكن أن تختلف آثاره على نطاق واسع. سيحتاج بعض الأشخاص إلى دعم مدى الحياة ، بينما يمكن للآخرين العيش والعمل بشكل مستقل في بعض الحالات ، قد تكون سمات الحالة موجودة منذ الطفولة. في حالات أخرى ، قد تصبح العلامات أكثر وضوحًا مع تقدم الفرد في السن قد يلاحظ الآباء أو مقدمو الرعاية أن الطفل الصغير:





لا يثرثر بعمر 12 شهرًا أو يصدر كلمات قبل 16 شهرًا

لا يستجيب عندما يتحدث الناس معهم ولكنه يتفاعل مع الأصوات الأخرى

لا يقوم بالاتصال بالعين

يصطف الألعاب أو الأشياء بشكل مفرط

لا تريد أن تحتضن

لا يلعب مع الآخرين أو يلعب ألعابًا خيالية





يجوز للطفل الأكبر سنًا:

يجدون صعوبة في بدء المحادثات

يجدون صعوبة في تكوين صداقات والتفاعل مع الآخرين

استخدام لغة متكررة أو غير نمطية

عدم الارتياح للتغييرات في روتينهم

كن شغوفًا للغاية بموضوعات أو أشياء محددة





الملاحظات

يلاحظ على الشخص المصاب بالتوحد:





أنماط الكلام ونبرة الصوت غير النمطية

التطور المتأخر لمهارات الكلام

صعوبة الحفاظ على المحادثة أو الرد عليها

اتصال محدود بالعين

استجابة محدودة للتفاعل الاجتماعي

أنماط الكلام والسلوك المتكررة

صعوبة فهم مشاعر الآخرين والتعبير عن مشاعرهم

قد يظهر الفرد أيضًا سلوكيات متكررة ، مثل:

التركيز المفرط على موضوع معين ، مثل السيارات أو جداول مواعيد القطارات

الانشغال بأشياء معينة ، مثل لعبة أو أداة منزلية

حركات متكررة ، مثل التأرجح من جانب إلى آخر

اصطفاف أو ترتيب الألعاب أو الأشياء بطريقة منظمة

بحاجة إلى اتباع روتين يمكن التنبؤ به كل يوم





بالنسبة لشخص مصاب بالتوحد ، قد يكون التوقف عن الروتين ، أو حدث غير متوقع ، أو التعرض لبيئات عالية التحفيز ، أمرًا مربكًا. يمكن أن تؤدي مثل هذه المواقف إلى نوبات من الغضب أو الإحباط أو الضيق أو الحزن أو الانغلاق الذي قد يسيء تفسيره الآخرون على أنه سلوك "سيء".





يظهر ما يقرب من 1 من كل 10 أشخاص مصابين بالتوحد علامات متلازمة سافانت ، حيث يتمتع الشخص بقدرات غير عادية في مجال معين. يمكن أن تكون مهارتهم العزف على آلة موسيقية ، أو حساب مبالغ معقدة بسرعة عالية ، أو حفظ كميات هائلة من المعرفة قد يكون الأشخاص المصابون بالتوحد أيضًا أكثر عرضة للإصابة بحالات أخرى ، مثل:





كآبة

القلق

اضطراب الوسواس القهري (أوسد)

مشاكل الجهاز الهضمي

اضطرابات النوم

بدانة

ضغط دم مرتفع

داء السكري

النوبات

تقدير





الدعم

ASD هي حالة تستمر مدى الحياة ، ولكن يمكن أن تساعد التدخلات المختلفة الأشخاص على إدارة التحديات التي قد يواجهونها يمكن أن يساعد الدواء والعلاج

تطوير الكلام

التفاعل الاجتماعي

الصرع

كآبة

الوسواس القهري

اضطرابات النوم

التحديات السلوكية

يمكن لفريق متعدد التخصصات يتألف من متخصصي ASD ومعالجي النطق والمعلمين وعلماء النفس العمل مع الفرد وأولياء أمورهم أو مقدمي الرعاية لتقديم الدعم.





الاستراتيجيات والمهارات

قد يتصرف المصابون بالتوحد بطرق تبدو غير عادية للآخرين. في الواقع ، من المرجح أن تكون هذه السلوكيات - على سبيل المثال ، أداء حركة متكررة - استراتيجيات لمساعدتهم على التأقلم عندما يشعرون بالإرهاق.





قد تكون هذه السلوكيات طرقًا لشخص ما:





حماية أنفسهم من البيئة

إدارة عواطفهم

إنشاء شعور بالنظام

قد لا يفهم الأشخاص المصابون بالنمط العصبي ردود الفعل هذه ، مما قد يؤدي إلى شعور الشخص بالعزلة والحزن يمكن للوالدين ومقدمي الرعاية وغيرهم تحقيق أقصى قدر من جودة حياة الطفل من خلال التعرف على اضطراب طيف التوحد وتقديم الدعم.





على سبيل المثال ، يمكنهم المساعدة من خلال :

تعلم كيف يؤثر ASD على الطفل

قبول أنه في حين أن الشخص المصاب بالتوحد قد يكون مختلفًا عن الشخص العصبي ، إلا أنه لا يزال شخصًا كاملًا مع نقاط قوته وضعفه

أن تكون متسقة في الروتين والقواعد

البناء على نقاط القوة لدى الطفل واهتماماته

البحث وبناء شبكة دعم

اتباع الإجراءات الروتينية حيثما أمكن ذلك

التخطيط والاستعداد للتغييرات مسبقًا

تجنب البيئات المبالغة في التحفيز قدر الإمكان أو إدخالها تدريجيًا

تشجيع السلوك التعاوني من خلال وضع حدود وعرض الخيارات

الاستماع إلى الأشخاص المصابين بالتوحد الذين يتحدثون ويكتبون عن تجاربهم





يمكنهم أيضًا العمل مع الطفل لمعرفة:

ما يثير رد الفعل

ما هي ردود الفعل التي يحتمل أن تحدث ومتى

ما يستمتعون به وما لا يعجبهم

كيف يتواصلون بشكل أفضل

كيف يفضلون التعلم

ما هي نقاط قوتهم وضعفهم