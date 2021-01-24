ولادة مبكرة.. احترسي من أسباب التوحد عند الأطفال

التوحد هو حالة نمو عصبي معقدة يمكن أن تؤثر على كيفية تفاعل الشخص مع العالم من حوله وارتباطه به يختلف تأثير التوحد بشكل كبير بين الأفراد، ويعيش بعض المصابين بالتوحد بشكل مستقل ، بينما يحتاج البعض الآخر إلى رعاية ودعم مدى الحياة.





أسباب الإصابة بالتوحد





لا يزال الباحثون يحاولون معرفة سبب حدوث ASD.





تشمل العوامل التي قد تلعب دورًا ما يلي:





السمات الجينية

العوامل البيئية

ولادة قبل الوقت المتوقع

كونك ذكرًا ، لأن ASD يصيب حوالي أربعة أضعاف عدد الذكور للإناث

وجود توأم مصاب بالتوحد

لم يجد الباحثون أي دليل على أن التطعيمات أو ممارسات الأبوة والأمومة تساهم في هذه الحالة.