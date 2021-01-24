ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تريليلون و180 مليار دولار.. حجم إنفاق العالم على منظومة التحول الرقمي

الأحد 24/يناير/2021 - 10:04 ص
عبد الوهاب غنيم
عبد الوهاب غنيم
Advertisements
شيرين عادل
قال الدكتور عبد الوهاب غنيم ، نائب رئيس الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى  إن جهود الحكومة فى مجال التواصل الرقمى تشمل إعادة هندسة الإجراءات لكل خدمة تقدمها للمواطن .

وأشار  " غنيم "  ، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد  ، إلى أن دول العالم أنفقت العام الماضى على مشروعات التحول الرقمى تريليلون و 180 مليار دولار . 

وأوضح  أن الخدمات  الرقمية التى تقدمها الحكومة للمواطن تكون عبر شبكات الانترنت ويتم تقديمها للمواطن بعدة طرق إلكترونية . 

ولفت إلى أن  أن الخدمات  الرقمية التى تقدمها الحكومة المصرية للمواطن تكون عبر تطبيق هاتف محمول يقوم بتحميله المواطن ويقدم الخدمة ، أو عن طريق الحاسب الآلى المحمول " لاب توب "  بالإضافة لمراكز تكنولوجية أنشأتها الحكومة.

وتابع أن الحكومة قامت أيضأ بتدشين بوابات دفع إلكترونى من خلال البطاقة الائتمانية البنكية وذلك ضمن سياسات التحول الرقمى  ومبدأ الحوكمة والقضاء على الروتين البشرى . 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بروتوكول بين الغرف التجارية وبنك مصر لتقديم خدمات تمويلية وإلكترونية للتجار والصناع

غنيم: التجربة المصرية فى مجال التحول الرقمى جيدة جدًا.. فيديو

يقلل الفساد.. الغرف التجارية: على المواطن التمسك بحقه فى التحول الرقمي

برلمانية تطالب بإطلاق منظومة التحول الرقمي في كافة محافظات مصر

ترشيحاتنا

أنت عايز خناقة؟.. الجمهور يعرب عن استياءه من خالد الغندور بعد تصريحاته الأخيرة

مدرب الإسماعيلي: تعرضنا لظلم فادح.. ونطلب المساواة بالأهلي

تجربة أداء| فولكس e-Golf 7 الكهربائية في مصر

إحالة قاتل حفيدة آخر رئيس وزراء لليبيا إلى الجنايات

في ذكرى محمود السباع.. معلومات لا تعرفها عنه

لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.. هولندا تتخذ القرار الأصعب لمواجهة كوورنا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

أصغر ناشطة يمنية.. استغاثة طفلة عبر الإنترنت من زواج القاصرات تغير حياتها للأبد

رجل يضع كاميرا لتصوير زوجته أثناء الليل .. وكانت المفاجأة | فيديو