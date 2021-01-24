تريليلون و180 مليار دولار.. حجم إنفاق العالم على منظومة التحول الرقمي

قال الدكتور عبد الوهاب غنيم ، نائب رئيس الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى إن جهود الحكومة فى مجال التواصل الرقمى تشمل إعادة هندسة الإجراءات لكل خدمة تقدمها للمواطن .





وأشار " غنيم " ، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، إلى أن دول العالم أنفقت العام الماضى على مشروعات التحول الرقمى تريليلون و 180 مليار دولار .





وأوضح أن الخدمات الرقمية التى تقدمها الحكومة للمواطن تكون عبر شبكات الانترنت ويتم تقديمها للمواطن بعدة طرق إلكترونية .





ولفت إلى أن أن الخدمات الرقمية التى تقدمها الحكومة المصرية للمواطن تكون عبر تطبيق هاتف محمول يقوم بتحميله المواطن ويقدم الخدمة ، أو عن طريق الحاسب الآلى المحمول " لاب توب " بالإضافة لمراكز تكنولوجية أنشأتها الحكومة.





وتابع أن الحكومة قامت أيضأ بتدشين بوابات دفع إلكترونى من خلال البطاقة الائتمانية البنكية وذلك ضمن سياسات التحول الرقمى ومبدأ الحوكمة والقضاء على الروتين البشرى .