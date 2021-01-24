بسبب كثرة المطهرات.. حيل تخلصك من جفاف اليدين

يمكن استخدام العسل كعلاج منزلي لتهدئة البشرة الجافة، فهو يعمل على ترطيب البشرة وكمضاد التهاب فهو علاج مثالي في المنزل لتخفيف جفاف الجلد ويمكن تطبيقه مباشرة على الجلد.

العلاج بالحليب يمكن أن يوفر الحليب أيضًا الراحة من الجلد الجاف، واتباع نظام غذائي يشمل الحليب يمكن أن يحسن البشرة الجافة





الفازلين



يعد الفازلين أفضل كريم لترطيب اليدين شديدة الجفاف، خاصة عندما تكون ناجمة عن الشيخوخة.









الصبار

يساعد جل الصبار في توفير الراحة من الجلد الجاف، ويمكن لأي شخص لديه بشرة جافة على أيديهم أو أقدامهم أن يضعوا جل الصبار وتغطية المنطقة المصابة بجورب أو قفاز.











قد يفضل الناس القيام بذلك قبل الذهاب إلى الفراش وترك الجل طوال الليل، وقد يساعد وضع هلام الصبار ويمنحك تأثيرًا مشابهًا للكثير من الكريمات الباهظة في الأسواق.