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مرأة

بسبب كثرة المطهرات.. حيل تخلصك من جفاف اليدين

الأحد 24/يناير/2021 - 12:30 م
صدى البلد
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لمياء الياسين

من أكثر المشاكل التى تتعرض لها الكثير من السيدات بمجرد دخول فصل الشتاء هى جفاف اليدين، وزاد الأمر سوءا، بسبب كثرة استخدام مطهرات اليدين للحماية من فيروس كورونا، ويمكن التخلص من جفاف اليدين بدون اللجوء إلى شراء الكريمات الباهظة. 


إليك كيفية علاج اليدين الجافة  ببعض العلاجات  المنزلية من مطبخك يقدمها موقع "برايت سايد".


زيت جوز الهند
 زيت جوز الهند  آمن وفعال لعلاج البشرة الجافة فهو يحسن ترطيب البشرة بشكل كبير. 


دقيق الشوفان
لعلاج جفاف اليدين لا غنى عن  دقيق الشوفان في تخفيف جفاف الجلد.


العلاج بالحليب
يمكن أن يوفر الحليب أيضًا الراحة من الجلد الجاف، واتباع نظام غذائي يشمل الحليب يمكن أن يحسن البشرة الجافة


العسل
يمكن استخدام العسل كعلاج منزلي لتهدئة البشرة الجافة، فهو يعمل على ترطيب البشرة وكمضاد التهاب فهو علاج مثالي في المنزل لتخفيف جفاف الجلد ويمكن تطبيقه مباشرة على الجلد.


الفازلين
 يعد الفازلين أفضل كريم لترطيب اليدين شديدة الجفاف، خاصة عندما تكون ناجمة عن الشيخوخة.


الصبار
يساعد جل الصبار في توفير الراحة من الجلد الجاف، ويمكن لأي شخص لديه بشرة جافة على أيديهم أو أقدامهم أن يضعوا جل الصبار وتغطية المنطقة المصابة بجورب أو قفاز.


قد يفضل الناس القيام بذلك قبل الذهاب إلى الفراش وترك الجل طوال الليل، وقد يساعد  وضع هلام الصبار ويمنحك تأثيرًا مشابهًا للكثير من الكريمات الباهظة  في الأسواق.
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