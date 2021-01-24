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اقتصاد

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

الأحد 24/يناير/2021 - 10:44 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.
 
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 11659 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 2356 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 14175 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 4480 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 2329 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 3346 نقطة.
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