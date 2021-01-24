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حوادث

عامل يتهم جاره بالتعدي على نجله جنسياً بإحدى قرى ميت غمر

الأحد 24/يناير/2021 - 03:02 م
كلبش- ارشيفية
كلبش- ارشيفية
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همت الحسينى
اتهم عامل جاره باستدراج نجله ذو الـ 11 عامًا والتعدى عليه جنسيًا بقرية كفر الوزير التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وكان إخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر من " وليد م  ا"   ٣٦ عامًا عامل ومقيم قرية " كفر الوزير " دائرة المركز وبرفقته نجله محمد 11 عامًا طالب ومقيم طرف أسرته بذات القرية وأبلغ بقيام حسام ح ع ع ٢٧ عامًا عامل  ومقيم بذات القرية باستدراج نجله لمسكنه المجـاور والتعدى عليه جنسيأ وهتك عرضه.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة. 
وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٥٥٤ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز ميت غمر، وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 
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