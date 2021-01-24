عامل يتهم جاره بالتعدي على نجله جنسياً بإحدى قرى ميت غمر

اتهم عامل جاره باستدراج نجله ذو الـ 11 عامًا والتعدى عليه جنسيًا بقرية كفر الوزير التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية





وكان إخطار قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر من " وليد م ا" ٣٦ عامًا عامل ومقيم قرية " كفر الوزير " دائرة المركز وبرفقته نجله محمد 11 عامًا طالب ومقيم طرف أسرته بذات القرية وأبلغ بقيام حسام ح ع ع ٢٧ عامًا عامل ومقيم بذات القرية باستدراج نجله لمسكنه المجـاور و التعدى عليه جنسيأ وهتك عرضه.





وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.