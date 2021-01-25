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مرأة

الريحان.. 4 أعشاب من مطبخك تخلصك من ارتفاع ضغط الدم

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:02 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
هل تعانى من ارتفاع ضغط الدم فكلما كانت الشرايين ضيقة يتطور ارتفاع ضغط الدم ويمكن أن يتسبب ارتفاع ضغط الدم في تلف الأوعية الدموية والأعضاء ، وخاصة الدماغ والقلب والعينين والكليتين.

وفقا لموقع هيلث يشمل علاج ارتفاع  ضغط الدم كلًا من الأدوية الموصوفة وتغيير نمط الحياة الصحي. إذا لم يتم علاج الحالة ، فقد تؤدي إلى مشاكل صحية ، بما في ذلك النوبة القلبية والسكتة الدماغية.

ما أعراض ارتفاع ضغط الدم؟

 لن يعاني الكثير من الأشخاص من أي أعراض. قد يستغرق الأمر سنوات أو حتى عقودًا حتى تصل الحالة إلى مستويات شديدة بما يكفي حتى تصبح الأعراض واضحة.

نادرًا ما يُعطى تشخيص ارتفاع ضغط الدم بعد قراءة واحدة فقط. يحتاج طبيبك لرؤية دليل على وجود مشكلة مستمرة.إليك علاجات سريعه تساعد على التخلص من ارتفاع ضغط الدم .

أعشاب  تساعد في

تقليل  مستويات ضغط الدم

إليك4 أعشاب قد تساعد في خفض ضغط الدم وفقا لموقع هيلث لاين.

1. الريحان

غني بالأوجينول الذى يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتخفيف الدم ، مما ساعد بدوره في خفض ضغط الدم.

2. البقدونس

غنى بفيتامين سي الذى يقلل من ضغط الدم وأظهرت العديد من الدراسات أن مضادات الأكسدة الكاروتينية تقلل من ضغط الدم وكوليسترول وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب.

3. بذور الكرفس

 بذور الكرفس قد تساعد في خفض ضغط الدم وجدت الدراسة أن مستخلص بذور الكرفس يخفض ضغط الدم كما أن المركبات الموجودة في مستخلص بذور الكرفس قد تساعد في خفض ضغط الدم

4. الثوم

 يحتوي الثوم على مركبات الكبريت ، مثل الأليسين ، والتي قد تساعد في زيادة تدفق الدم وإرخاء الأوعية الدموية. مجتمعة ، قد تساعد هذه العوامل في خفض ضغط الدم.
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