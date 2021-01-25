في 10 أيام.. أسرع رجيم للتخلص من الدهون العنيدة



بدون رجيمات قاسية يمكنك حرق و نسف الدهون بسرعه بأسرع رجيم متوازن يمكنه مشاعدتك على التخلص من دهون البطن والارداف بدون حرمان إليك خطة الرجيم ل10 أيام يقدمها موقع برايت سايد

إليك خطة الرجيم:







الإفطار من 7 إلى 10 صباحًا:





بيضة مسلوقة + 1 توست سن + جبن أبيض بدون دسم 5 جرام









طبق شوفان بلبن خالي الدسم

سناك بعد الفطار ب3 ساعات..طبق شوفان بلبن خالي الدسم





الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرًا







2 شريحة فيليه مشوي +3 ملاعق مكرونة



أو



طبق خضار سوتيه + 4 ملاعق أرز

أو



ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة







سناك بعد الغذاء ساعتين







ثمرة فاكهة















العشاء .. قبل النوم بساعتين

