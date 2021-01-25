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رياضة

بطلها عبدالله السعيد.. إخماد أزمة عنيفة فى بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:07 م
عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
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عمرو الحلوانى

نجح مسئولو نادى بيراميدز فى احتواء ازمة عبدالله السعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم مع زميله على جبر بعد التراشق الفظى بينهما خلال مواجهة سموحة الماضية بالدوري .

وتعادل بيراميدز مع سموحة فى الجولة الماضية من الدوري الممتاز والتى شهدت دخول عبدالله السعيد فى مشادة عنيفة مع على جبر داخل أرضية بعد تلقى الهدف الأول من قبل سموحة .

واتهم السعيد زميله على جبر بالتسبب فى تلقى الهدف نتيجة تمركزه الخاطىء فى خط الدفاع وهو الأمر الذى رفضه جملة وتفصيلا على جبر  وطالب من السعيد بعد التحدث معه بمثل هذه اللهجة ودخل الثنائى فى مشادة عنيفة داخل أرضية الملعب لم تنتهى إلا بتدخل عدد من اللاعبين وعلى رأسهم شريف إكرامى وأحمد فتحى .

وشهدت الأيام الماضية تقارب فى وجهات النظر بين عبدالله السعيد وعلى جبر بعد تدخل المسئولين وعدد من اللاعبين ليتم احتواء الأزمة قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلى والمقرر إقامتها غد الثلاثاء فى إطار لقاءات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز .

ويدخل بيراميدز مباراة الأهلى رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل استعادة الثقة والعودة من جديد إلى الطريق الصحيح بعد مسلسل النتائج المخيبة لأمال مسئوليه التى تم تحقيقها طوال الموسم الكروى الجارى رغم الصفقات القوية التى تم التعاقد معها خلال الميركاتو الصيفي الماضى وعلى رأسها ضم رمضان صبحي وأحمد فتحى وشريف إكرامى وأحمد سامى ومحمود وادي .

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