بمناسبة عيد الشرطة الـ 69 .. أمن كفر الشيخ يوزع الورود والحلوى على المواطنين

شهد ميدان النصر بمدينة كفر الشيخ، اليوم، توزيع ضباط الشرطة الورود والحلوى، على المواطنين بمناسبة عيد الشرطة الـ69، وسط سعادة وبهجة وتبادل التهنئة بين المواطنين ورجال الشرطة.





والتقط، المواطنون، الصور التذكارية مع رجال الشرطة بالورود، بحضور اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، وقيادات مديرية الأمن.





وعبر أهالي المحافظة عن سعادتهم بتواجد مدير الأمن ورجال الشرطة لتحية الأهالي في يوم الاحتفال بعيدهم ، مؤكدين أن الشعب لن ينسى الجهود الكبير التي يقوم بها رجال الشرطة من أجل راحتهم وأمنهم والحد من الجريمة.





ومن جانبه، أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بجهود رجال الشرطة في حماية أمن الوطن الداخلي، والممتلكات العامة والخاصة، والتصدي لأعداء الوطن بالداخل، فضلا عن حماية المشروعات العملاقة غير المسبوقة التي تشهدها مصر في عهد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى ملحمة البطولات التي يقدمها رجال الشرطة المدنية جبنًا إلى جنب رجال الجيش المصري العظيم في تطهير أرض سيناء الغالية من أعداء الوطن والإرهاب الأسود.







