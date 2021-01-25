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فن

حب ما تفعله .. مي عمر توجه نصائح لمتابعيها لتحقيق النجاح في العمل

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:05 م
مي عمر
مي عمر
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة مي عمر جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت مي عمر على الصورة قائلة "النجاح ليس صدفة، أنه العمل الشاق، المثابره، التعلم، الدراسة، التضحية، والاهم من كل شيء حب ما تفعلة". 

وشاركت مي عمر مؤخرا في بطولة مسلسل "لؤلؤ" مع عدد من نجوم الفن منهم  أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.


العمل من تأليف زينب عزيز وانتهت من نصف الحلقات، ويخرجه محمد عبد السلام، وتم ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة فى البطولة، وتم ترشح كل من أحمد زاهر، وإدوارد، ونجلاء بدر، وأحمد مجدى، ونيرمين الفقى، وعدد آخر من الفنانين.
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