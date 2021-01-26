المستشارة مروة البيومي تباشر إجراءات الاتهام أمام المحكمة التأديبية

حضرت المستشارة مروة البيومي، إجراءات الاتهام ممثلة عن النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها.







وقالت النيابة إن الحضور يأت في إطار تنفيذ توجيهات المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية واستمرارًا للسياسة التي ينتهجها حيال ترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية ودعمها في تولي المناصب القيادية.





وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية أن النيابة تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية باعتبارها سلطة الاتهام وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من قانون النيابة الإدارية رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ على أن " تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية".