أحمد السيد.. طالب بعمر 17 عاما يحترف فنون الجرافيك بالتعلم ذاتيا.. صور

في حالة من الابداع والابتكار يجلس " احمد السيد" طالب بعمر17 عاما، ليصمم صور جرافيك ليحول خياله إلى صورة تتسم بالواقعية ، مجسدا اجمل الصور الإبداعية عبر شاشة حاسوبه الخاص، ليحترف فن الجرافيك وهو لا يزال في سن مراهقته ويصبح أحد مصمي الجرافيك المعروفين خلال فترة وجيزة.





11 شهر استطاع، " احمد السيد" ابن محافظة الدقهلية ، أن يحترف فيها فن الجرافيك وتصميم الصور 2D و ال 3D ، بأتقان جعل العديد من الشركات تتجه إليه ليصمم لها الصور الخاصة بمنتاجتهم وشعارتهم التجارية، وذلك وفقا لتعبير " احمد السيد" لموقع "صدى البلد".





اعتمد " أحمد" على ذاته في التعلم الجرافيك عبر القنوات التعليمية باليوتيوب، ليعمل على نفسه بشكل كبير حتى تمكن من احتراف أغلب برامج الجرافيك، ويستطيع أن يدمج اي صورة واقعية ويحولها إلى صورة من وحي خياله.





كافح " احمد" من أجل تحقيق حلمه في تعلم الجيرافك حيث ظل يعمل لاشهر و بحوش راتبه من أجل شراء جهاز الحاسوب الذي يحلم به، ليبدأ في تعلمه في الجرافيك والعمل به ، لحبه منذ ثغرة لفنون الجرافيك.





لم يقنع والدي " احمد"، في البداية بهتمامه بفنون الجرافيك وتصميماته، وظل يعتقدون أن ما يفعله " احمد" مضيعة للوقت، ولكن بعد فترة بسيطة أثبت " أحمد" لأسرته أن الأمر ليس كما يعتقدون ، وذلك بعد أن ذيع سيطه وشهرته بأرجاء محافظته لأعماله الإبداعية لفن الجرافيك التي ينشرها عبر صفحته الشخصية، علاوة على جانيه للمال من قبل بعض الشركات التي يجري لها بعض تصميمات الجرافيك، لتساعد تلك الأمور في تغير نظرة أسرته لما يفعله ويقومون بتشجيعه ومساعدته.





يطمح " احمد" إلى أن يصبح أحد المصممين المحترفين الجرافيك في مصر، وان يتقن فنونه أكثر حتى يتملك المهارة الكافية للعمل بأحد شركات تصميم الجرافيك العالمية، حيث يسعى إلى إنهاء دراسته بالثانوية عامة ويدخل أحد كليات النظم والمعلومات ليكمل مسيرته التعليمية في المجال الذي يحبه.