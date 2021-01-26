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رياضة

الأهلي أخطر.. التعادل السلبي يسيطر على مواجهة بيراميدز والأهلي فى أول 30 دقيقة فى الدوري

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:13 م
علي معلول وعبد الله
علي معلول وعبد الله السعيد
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محمد رشاد - كيرلس صلاح- احمد رمضان- عز حسين
انتهت النصف ساعة الأولى من مباراة الأهلي ومضيفه بيراميدز بالتعادل السلبي  ، فى المباراة التى تجمع الفريقين على  استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العاشرة من دوري We المصري.

وفرض  لاعبو الأهلي سيطرته على الكرة في الدقائق الأولى من المواجهة في الوقت الذي اعتمد فيه بيراميدز على الدفاع المتقدم لتقليص زمن امتلاك الأحمر للكرة، في ظل غياب الخطورة على كلا المرميين حتى الدقيقة الرابعة.

وجاءت الدقيقة الرابعة لتشهد تشكيل خطورة على مرمى بيراميدز، بعد كرة طولية من محمد مجدي "أفشة" نحو حسين الشحات لكن شريف إكرامي تقدم وأمسك بها قبل وصولها إلى جناح الأهلي.

وسقط محمد هاني أرضًا بدون أي تدخل في الدقيقة السادسة من اللقاء ليشتكي من إصابة عضلية، مما تسبب في إجراء تبديل اضطراري للأهلي في الدقيقة العاشرة بالدفع بأحمد رمضان "بيكهام".

وأشهر جهاد جريشة حكم المباراة أول بطاقة صفراء بعد مرور 21 دقيقة لبيكهام بعد احتساب خطأ ضده لصالح رمضان صبحي، إثر شد من القميص في منتصف ملعب اللقاء.

وظهرت البطاقة الثانية في المواجهة بحلول الدقيقة 26 من اللقاء بعد تدخل قوي من أحمد سامي مدافع بيراميدز على أفشة خارج منطقة الجزاء مما استوجب إنذاره من جانب جريشة.

وسدد أفشة الكرة في حائط صد بيراميدز، لترتد إلى حسين الشحات الذي تلاعب بعبد الله السعيد قبل أن يطلق تصويبة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 27 لكن شريف إكرامي أمسك بها.

ويتربع الأهلي على صدارة ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة من ثمان مباريات، متساويًا ومناصفةً مع الزمالك، بينما يحل بيراميدز خامسًا برصيد 13 نقطة من نفس عدد اللقاءات.


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