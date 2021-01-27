قبول استئناف النيابة وتجديد حبس مودة الأدهم 45 يوما

قرر قاضى المعارضات بمحكمة عابدين قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل اليوتيوبر مودة الأدهم فى اتهامهما بالاتجار بالبشر، وقررت تجديد حبسها 45 يوما.





كان قاضى المعارضات بمحكمة جنح عين شمس قرر إخلاء سبيل كل من اليوتيوبر مودة الأدهم وحنين حسان فى اتهامهما بالاتجار بالبشر.





وأكد محمود السويفي وصابر سكر المحاميان أن النيابة العامة طعنت على قرار إخلاء سبيلهما بالاستئناف وتنظر غدا محكمة الجنايات استئناف النيابة في القضية سالفة الذكر.





كانت محكمة مستأنف الاقتصادية، قضت بقبول الاستئناف المقدم من فتاتي تيك توك مودة الأدهم وحنين حسام على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنتين لكل منهما وقضت ببراءتهما وإلغاء الحكم الصادر ضدهما مع تغريم المتهمة الأولى 300 ألف جنيه.





وقضت المحكمة الاقتصادية على مودة الأدهم وحنين حسام و3 آخرين، في اتهامهم بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية الغرض منها التربح وارتكاب تلك الجريمة، حيث عاقبت المتهمين بالحبس لمدة سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهم.





كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي أمر بإحالة المتهمتين «حنين حسام» و«مودة الأدهم» وثلاثة آخرين إلى المحاكمة الجنائيَّة.



