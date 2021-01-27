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حوادث

كل يوم لمدة 18 شهرا.. حكاية خادم بلا ضمير هتك عرض طفلة بلا رحمة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:14 م
صدى البلد
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أحمد مهدي - اسلام مقلد
على طريق  الحرام..  مضى "ش. ع"، الشاب العشريني وترك عقله وحواسه للشيطان يتحكم بهما كما يريد، فهتك عرض طفلة لم تتجاوز 18 عاما، وذلك تزامنا مع عمله خادما فى منزل أسرتها بمنطقة المعادي.

الشاب مارس جريمته قرابة 18 شهرًا يوما بعد يوم، بعدما تخرج الأم من المنزل متجهة لعملها، يصعد الشاب إلى غرفة الطفلة "م. ج"  ويرتكب فعلته الشنيعة ثم يغادر. 

تفاصيل القصة بدأت منذ قرابة عامين، حين حضر الشاب "ش. ع"، المقيم بمركز ملوى المنيا، للعمل لدى أسرة الفتاة المجنى عليها بمنطقة المعادي بالقاهرة خادما، حيث تبين أنه استغل خروج أسرة المجنى عليها للعمل، ثم تسلل إلى داخل المنزل لارتكاب جريمته. 

وكشفت التحقيقات فى القضية التى حملت رقم 10199 لسنة 202 جنايات المعادي، والمقيدة برقم 1107 لسنة 202 كلي جنوب القاهرة، أن المتهم فى غضون عامى 2019 و2020 هتك عرض الطفلة المجنى عليها "م. ج"، والتى لم تبلغ من العمر 18 عاما، وذلك بالقوة.

وأدلت والدة الطفلة فى التحقيقات بشهادتها بأن ابنتها ادعت الاستغراق فى النوم خوفا من المتهم وأنه اعتاد على ارتكاب الواقعة على مدار سنة ونصف.

كما تبين من شهادة مجرى التحريات معاون مباحث المعادي، أن تحرياته توصلت لصحة ما جاء بشهادة والدة الطفلة أقوال المجنى عليها باستغلال المتهم وظيفته كخادم لدى أهلية المجنى عليها.

وتم القبض على المتهم وقررت النيابة حينها حبسه ثم أحالته للمحاكمة الجنائية عقب ورود تقرير الطب الشرعي بتعرض الطفلة لهتك عرض أكثر من مرة.

وقررت محكمة الجنايات حبس المتهم 6 سنوات عما أسند إليها من اتهامات.
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