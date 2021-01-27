4 طرق مختلفة لعمل الزلابية بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي

تعتبر الزلابية من اجمل الاكلات وتتمتع بشعبية كبيرة نظرا لسهولة اعدادها ومذاقها المذهل ما جعلها من اهم الحلويات الشرقية .









نقدم لكم مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سى بى سى سفرة طريقة عمل طريقة عمل الزلابية الاولى:









مقادير زلابية حادقة





2 كوب دقيق

ملعقة كبيرة خميرة

رشة ملح

ملعقة كبيرة زيت

ماء للعجن

جبنة رومى مبشورة

زيت





طريقة تحضير زلابية حادقة





* إخلطى الدقيق مع الخميرة والملح والزيت و أضيفى الماء والجبنة الرومى حتى تحصلى على عجينة سائلة غليظة القوام قليلًا





* اتركى العجينة للتخمر ثم قلبيها قليلًا وقطعيها بملعقة صغيرة مبللة بالزيت و إقلى الزلابية فى الزيت ثم قدميها





طريقة الثانية





مقادير زلابية حمراء





2 كوب دقيق

ملعقة صغيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة سكر

رشة ملح

ماء للعجن

لون طعام صحى

زيت

شربات





طريقة تحضير زلابية حمراء





* اخلطى الدقيق مع السكر والملح والخميرة و أضيفى الماء ولون الطعام الصحى





* اتركى العجينة حتى تتخمر ثم قطعيها لكرات صغيرة بملعقة مبللة زيت





* إقلى الزلابية 3/4 تسوية ثم إقليها مرة أخرى ضعى الزلابية فى الشربات ثم قدميها





طريقة ثالثة





مقادير زلابية

2 كوب دقيق

رشة ملح

ملعقة كبيرة نشا

ملعقة صغيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة سكر ملعقة صغيرة فانيليا

2 كوب ماء زيت شربات





طريقة تحضير زلابية





* إخلطى الدقيق مع الملح والنشا والخميرة والسكر والفانيليا و أضيفى الماء وقلبى حتى تصبح عجينة سائلة





* إتركى الخليط ليتخمر ثم قلبي بللى ملعقة صغيرة بالزيت ثم شكلى بها الزلابية وأقليها فى زيت متوسط السخونة





* إخرجيها عندما يصبح لونها دهبى فاتح من الزيت وإتركيها قليلًا ثم إرجعيها إلى الزيت مرة أخرى حتى تتحمر جيدًا وتصبح مقرمشة، ضعى الزلابية فى الشربات ثم صفيها وقدميها





مقادير زلابية بالشوكولاتة





2 كوب دقيق

رشة ملح

1 ملعقة كبيرة نشا

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

1 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

2 كوب ماء

زيت للقلي

لصوص الشوكولاتة

1 كوب لبن

1 كوب سكر بودرة

نصف كوب كاكاو

نصف كوب زيت

سكر بودرة للتزيين





طريقة تحضير زلابية بالشوكولاتة





* يخلط السكر والخميرة والقليل من الماء الدافئ ثم تترك لتتخمر قليلًا، و تخلط باقي المكونات جيدًا ثم يضاف خليط الخميرة والسكر والماء ويعجن المحتوى جيدًا، تشكل الزلابية على شكل كرات صغيرة باستخدام ملعقة طعام ثم تقلى في الزيت.





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