السجيني يوضح تفاصيل مشروع تنظيم عمل السايس وانتظار المركبات.. فيديو

أكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن الفلسفة والمبتغى من التشريع لقانون ينظم عمل السايس وانتظار المركبات بالشوارع من اجل الوصول لمستوى من النظام وشكل الشارع المصري ليماثل النظم والاشكال الموجودة فى دول العالم المتقدمة.





وأضاف السجيني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي، أن هذا التشريع والقانون ًأصدره مجلس النواب مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية من اختصاص الحكومة ومجلس النواب يراقب اذا تم تنفيذه أم لا .





وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن القانون بسيط ويتكون من 10 مواد ومثلث له ثلاثة أضلاع وهي تتمثل بلجنة في كل محافظة بها الأمن والمحليات والمختصين وتحصر الشوارع التي ستكون بمقابل مادي والشوارع التي ليس بها أي مقابل مادي.



