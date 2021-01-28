الأوقاف: افتتاح 52 مسجدا غدًا.. والتضحية لأجل الوطن موضوع خطبة الجمعة

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 52 مسجدًا جديدًا غدا الجمعة، و5 مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها، بإجمالي 57 مسجدًا الجمعة القادمة بإذن الله تعالى؛ في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (819 ) مسجدًا حتى تاريخه .





لمعرفة أسماء المساجد التي سيتم افتتاحها اضغط هنا









ينقل التلفزيون المصري غدًا صلاة الجمعة من رحاب مسجد الشرطه في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة وتنقل علي شاشة القناة الأولي والمصرية وبعض القنوات الخاصة وأثيرت موجات الإذاعة المصرية ، ويتلو قرآن الجمعة القارئ الشيخ هاني عبدالعزيز الحسيني ويلقي خطبة الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. وفي سياق آخر





وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة غدا ، لتكون تحت عنوان : ” التضحية لأجل الوطن سبيل الشرفاء والعظماء الأوفياء ” ، مع التأكيد على جميع السادة الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.





وفي هذا الصدد صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن التضحية في سبيل الوطن والحفاظ عليه وعلى أمنه وسلامه واستقراره ، والعمل على تقدمه وازدهاره ، وقضاء حوائج أهله ، إنما هو سبيل الشرفاء والعظماء الأوفياء.





وأكد أن التاريخ يسجل دائما بحروف من نور ويحفر في ذاكرته أسماء العظماء والشرفاء الذين يضحون في سبيل أوطانهم ويعملون على مجدها ورفعتها ، وسيظل التاريخ شاهدًا على من يعمل لصالح وطنه ، كما سيظل شاهدًا على الخونة والعملاء ، وإن تدثروا بألف دثار زورًا وبهتانًا وادعاءً كاذبًا للوطنية.





وشدد على أن الوطن ساحة للعطاء الديني والوطني والإنساني ، وقد قالو : إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل وأصالته ونبله وشهامته فانظر إلى مدى ولائه لوطنه وحسن انتمائه له وحنينه إليه وعمله لأجله فذلك سبيل الشرفاء والعظماء والأفياء .





كما تواصل وزارة الأوقاف اليوم الخميس ، حملاتها الموسعة لنظافة المساجد وتعقيمها في جميع المديريات استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة ، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) ، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، وإسهامًا في الحد من انتشار فيروس كورونا .





ويؤكد القطاع الديني أن الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية في مواجهة البلاء دليل على وعي الإنسان بالمخاطر ، وحب الوطن ، والوزارة وجميع العاملين بها لا تدخر جهدًا في تعقيم المساجد وتطهيرها عقب كل صلاة ؛ حتى تظهر المساجد بالمظهر الذي تليق بها ، ويرفع الله (عز وجل) البلاء عن بلادنا ، ويحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين من كل شر ومكروه وسوء .