ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الأوقاف: افتتاح 52 مسجدا غدًا.. والتضحية لأجل الوطن موضوع خطبة الجمعة

الخميس 28/يناير/2021 - 04:58 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
Advertisements
عبد الرحمن محمد
أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 52 مسجدًا جديدًا غدا الجمعة، و5 مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها، بإجمالي 57 مسجدًا الجمعة القادمة بإذن الله تعالى؛   في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (819 ) مسجدًا حتى تاريخه .

 لمعرفة أسماء المساجد التي سيتم افتتاحها اضغط هنا 


وفي سياق آخر ينقل التلفزيون المصري غدًا صلاة الجمعة من رحاب مسجد الشرطه في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة وتنقل علي شاشة القناة الأولي والمصرية وبعض القنوات الخاصة وأثيرت موجات الإذاعة المصرية ، ويتلو قرآن الجمعة  القارئ الشيخ  هاني عبدالعزيز الحسيني ويلقي خطبة الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة  وزير الأوقاف.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة غدا ،  لتكون تحت عنوان : ” التضحية لأجل الوطن سبيل الشرفاء والعظماء الأوفياء ” ، مع التأكيد على جميع السادة الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وفي هذا الصدد صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن التضحية في سبيل الوطن والحفاظ عليه وعلى أمنه وسلامه واستقراره ، والعمل على تقدمه وازدهاره ، وقضاء حوائج أهله ، إنما هو سبيل الشرفاء والعظماء الأوفياء.

وأكد أن التاريخ يسجل دائما بحروف من نور ويحفر في ذاكرته أسماء العظماء والشرفاء الذين يضحون في سبيل أوطانهم ويعملون على مجدها ورفعتها ، وسيظل التاريخ شاهدًا على من يعمل لصالح وطنه ، كما سيظل شاهدًا على الخونة والعملاء ، وإن تدثروا بألف دثار زورًا وبهتانًا وادعاءً كاذبًا للوطنية.

وشدد على أن الوطن ساحة للعطاء الديني والوطني والإنساني ، وقد قالو : إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل وأصالته ونبله وشهامته فانظر إلى مدى ولائه لوطنه وحسن انتمائه له وحنينه إليه وعمله لأجله فذلك سبيل الشرفاء والعظماء والأفياء .

كما تواصل وزارة الأوقاف اليوم الخميس ، حملاتها الموسعة لنظافة المساجد وتعقيمها في جميع المديريات استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة ، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) ، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، وإسهامًا في الحد من انتشار فيروس كورونا . 

ويؤكد القطاع الديني أن الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية في مواجهة البلاء دليل على وعي الإنسان بالمخاطر ، وحب الوطن ، والوزارة وجميع العاملين بها لا تدخر جهدًا في تعقيم المساجد وتطهيرها عقب كل صلاة ؛ حتى تظهر المساجد  بالمظهر الذي تليق بها ، ويرفع الله (عز وجل) البلاء عن بلادنا ، ويحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين من كل شر ومكروه وسوء .

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأوقاف: الإمام الشافعي ودوره التجديدي في عصره موضوع خطبة الجمعة.. غدا

اليوم.. الأوقاف تفتتح 6 مساجد بالمحافظات والوزير يلقي خطبة الجمعة بدمياط

وزير الأوقاف: مصر نجحت في تحويل مراكب الموت إلى نجاة

وزير الأوقاف ومحافظ أسيوط يفتتحان ثلاثة مساجد غدا.. ويلتقيان بقيادات الدعوة السبت

بث مباشر.. خطبة وصلاة الجمعة من أسيوط بحضور وزير الأوقاف

غدا .. 3 وزراء ومحافظ القاهرة يفتتحون مسجد الأسمرات 3

ترشيحاتنا

رئيس صناعة البرلمان لـ «صدى البلد»: سنحاسب وزير قطاع الأعمال لو ثبت تقصيره فى تصفية «الحديد والصلب».. لن أعيد تقديم قانون الإيجار القديم لو هيزعل الناس.. وأطالب بتوحيد أسعار التصالح في مخالفات البناء

أولمبياد طوكيو تسأل مصر: هل يشارك محمد صلاح مع المنتخب الوطني

شوبير: ما يحدث في الدوري المصري ينذر بالخطر

مفاجأة على ملابسها.. تفاصيل محاولة اغتصاب فنانة داخل شقتها بالجيزة

دراسة تكشف أعراضا مبكرة تدل على إصابتك بكورونا

جاكيت فرو.. سلمي الشيمي تتألق فى إطلالة شتوية ساحرة| شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأحمر الناري.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار على إنستجرام

في يومه العالمي.. 5 معلومات لا تعرفها عن مرض الجذام

بفستان جذاب ومجوهرات لافتة.. شاهد أحلام الشمسي في أحدث ظهور