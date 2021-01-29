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رياضة

نابولي يعبر سبيزيا برباعية ويصعد لـ نصف نهائي كأس إيطاليا

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:09 ص
نابولي
نابولي
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عبدالله هشام
حقق فريق نابولى الفوز علي منافسه سبيزيا بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدفين في المباراة التي اقيمت علي ملعب دييغو ارماندو مارادونا ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس ايطاليا. 

وسجل اهداف نابولي كلا من : كوليبالي في الدقيقة 5 ، هيرفينج لوزانو في الدقيقة 20 ، ماتيو بوليتاتو في الدقيقة 30 ، إليف الماس في الدقيقة 40 .
وحاول فريق سبيزيا تقليص الفارق وسجل هدفين عن طريق إيمانويل جياسي في الدقيقة 70،و جيتارو اكامبورا في الدقيقة 73 .

ولعب نابولي المباراة بتشكيل الآتي : 

حراسة المرمى: أوسبينا

الدفاع: ماريو روي – كوليبالي – مانولاس – هيساج

الوسط: إلماس – ديما – زيلينسكي – بوليتانو – إنسيني

الهجوم: لوزانو

ويواجه فريق نابولي منافسه اتلانتا في دور نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا .
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