تعرف على أبرز فعاليات "الشباب والرياضة" بسوهاج خلال يناير

كثفت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج ، برئاسة محمد فريد شوقي، وكيل الوزارة، من فعالياتها بالشهر الأول من العام الجديد ٢٠٢١، والتي كان أكثرها لقاءات بشباب سوهاج لمناقشة مشكلاتهم الرياضية ووضع خطة لحلها، وينشر لكم "صدى البلد" أبرزها.









حيث نظمت المديرية في منتصف شهر يناير الجاري، فاعليات نادي مُلتقى الشباب وذلك بمركز شباب توشكى بمدينة سوهاج، وحاضر في اليوم الأول للندوة فضيلة الشيخ عبدالرحمن اللاوي، مدير المساجد بأوقاف سوهاج والتي جاءت تحت عنوان تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة.





كما استقبل وكيل الوزارة، أعضاء برلمان شباب مصر من أبناء سوهاج، الذين حالفهم الحظ بالفوز بمقاعد في برلمان الشباب "مجلس المحاكاة المصري"، وذلك بعد خوضهم الانتخابات التي انتهت مؤخرًا بفوزهم.





وأشاد "فريد" بمشاركة هؤلاء الشباب فى جميع الأنشطة والمشاركات الرياضية التي تُنظمها المديرية في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لخلق كوادر رياضية متميزة، وكذلك مدى الإلتزام بشروط الترشح للبرلمان الشبابي في صورة تحاكي البرلمان المصري الموقر وتنمية حب العمل العام والمُشاركة المُجتمعية، كما استمع لهم وتعرف على جميع المشكلات التي تواجههم لوضع خطة لحلها.





كما نظمت مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، اللقاء الشبابي لاتحاد شباب سوهاج بقاعة الإجتماعات الكبرى بديوان عام المديرية، منذ اسبوعًا مضى، وذلك لتلبية احتياجات ورغبات شباب المحافظة.





حيث ناقش الحاضرون اهتمامهم بالمشاركة في أنشطة مراكز الشباب والأنشطة المركزية التي تُنفذها المديرية على مستوى المحافظة ورغبتهم في الإلتحاق بعضوية تلك الهيئات.





وأكد الدكتور محمد فريد اهتمامه البالغ بأفكار ومقترحات تلك الشريحة الهامة من المجتمع وجموع الفئات والكيانات الشبابية المُختلفة ودأب على التواصل معهم لتلبية رغباتهم بتلك الهيئات الشبابية.





كما تم العمل على تنفيذ مشروع منشطي الرياضة بالأحياء السكنية، وذلك يوم الجمعة من كل أسبوع في الساعة الثامنة صباحًا، تحت شعار "الرياضة اسلوب حياة".





وذلك لنشر ثقافة ممارسة الرياضة للأسر السوهاجية "رجال - سيدات - أطفال"، لجميع المراحل السنية وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة المُختلفة "مشي - جري - تمرينات رياضية"؛ وذلك لتحقيق أكبر مشاركة لممارسة النشاط الرياضي لما له من أثر سليم وصحي على الأسر.