كسرت الرقم القياسي للسرعة.. سعر ومواصفات السيارة تواتارا SSC TUATARA .. فيديو

تواتارا SSC Tuatara بقوة 1,750 حصان، تحطيم الرقم القياسي للسرعة.

تتنافس كبري شركات صناعة السيارات السريعة السوبر كار علي لقب السيارة الأسرع في العالم, وفي محاولتها الثالثة لتحطيم الرقم القياسي للسرعة، استطاعت السيارة تواتارابقوة 1,750 حصان، تحطيم الرقم القياسي للسرعة.





وكما نعلم أنه ضمن شروط موسوعة جينيس للأرقام القياسية أنه يجب أن تجتاز السيارة السرعة في اتجاهين متعاكسين, وبلغ متوسط السرعة في اتجاهين متعاكسين وفقًا للشروط 455.3 كيلو متر في الساعة، لتتفوق على الرقم السابق البالغ 447.2 كم/ كيلو متر في الساعة الذي سجلته كوينجسيج اجيرا koenigsegg agera RS .





واستخدمت الشركة كل أجهزة قياس السرعة الممكنة لقياس سرعة السيارة، وقال رئيس الشركة “كان لدينا Racelogic مع معدات VBOX الخاصة بهم، وكان لدينا Life Racing، وكان لدينا Garmin، وكان لدينا IMRA، وهي أدوات قياس تحظى باحترام كبير لإعطاء نتيجة دقيقة".





ولم تستطع SSC Tuatara حمل اللقب رسميًا من قبل؛ لأنها لم تلبِّ معايير موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعدها استطاعت SSC Tuatara تحقيق سرعة قياسية جديدة وصلت 532.73 كيلو في الساعة في 10 أكتوبر الماضي من عام 2020.







تأتي SSC Tuatara بمحرك V8 سعة 5900 سي سي دبل تيربو بقوة 1750 حصان عند استخدام وقود E85 و يبلغ وزنها 1,247 كجم فقط، وتحصل على معامل سحب يبلغ 0.279.



وفشلت محاولة سابقة بسبب ارتفاع حرارة المحرك، وكان تبرير الشركة بشأن انخفاض السرعة المسجلة فيها مقارنة بالمحاولة الأولى هو أنه تم إجراء المحاولة الثالثة في مركز كينيدي للفضاء بفلوريدا، وهذا يعني أن السيارة لديها 3.7 كم فقط للتسارع.