للمرة الأولى منذ الحرب العراقية - الإيرانية.. صوت صافرات إنذار يدوي في طهران

تداول مستخدمون إيرانيون على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بسماع دوي صافرات إنذار غربي العاصمة طهران، لم تُسمع منذ فترة الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات.





وطالب البيت الأبيض إيران، اليوم الجمعة، بالالتزام بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه الإدارة الأمريكية السابقة عام 2018، قبل الحديث عن بدء التفاوض.





وأعلنت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، عن تعيين روبرت مالي في منصب المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران.





وأضافت خلال مؤتمر صحفي أن الرئيس جو بايدن يؤمن بالدبلوماسية لحل أزمة ملف إيران النووي.



