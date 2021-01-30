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إلهام أبو الفتح
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أحمد صبري
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
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سيارات

حول سيارتك إلى سرير متنقل أو غرفة معيشة عبر هذه الحيلة

السبت 30/يناير/2021 - 05:00 م
سيارة
سيارة
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صبري طلبه
ربما يقضى البعض من قائدي السيارات فترات طويلة داخل مركبتهم الخاصة، وفي كثير من الأحيان تجبرنا الظروف المحيطة مثل التقلبات الجوية و حالات الشبورة أن نقضي داخل السيارة وقتًا إضافيا، وإذا كنت تشعر بالإرهاق أو غلب عليك النعاس و بادت لك الرغبة في الذهاب إلى سريرك و غرفتك الخاصة، فلا داعي من القلق فأنت بالفعل تمتلك غرفة معيشة متنقلة، تستطيع من خلال لمسات بسيطة أن تأخذ مركبتك و تذهب إلى رحلة استكشافية أيضًا، أو تأخذ قسطًا كافيا من الراحة.

و في سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري طريقة مبتكرة لكيفية الاستفادة من السيارة و تحويلها إلى غرفة معيشة بسيطة.

وهى المرتبة الهوائية أو "السرير الهوائي" و هي حيلة مبتكرة تسمح لك بالاسترخاء داخل سيارتك، وسوف تجدها في محال بيع كماليات السيارات.

يأتي سرير السيارة عبر حقيبة متكاملة المهام حيث يوجد بداخلها، مضخة هواء "منفاخ" يتم توصيلة بالمحول الكهربائي الخاص بالسيارة، ثم الضغط على رز التشغيل لتبدأ المضخة بالقيام بعملها.

و بعد ذلك سنقوم بوضع تلك المرتبة على المقعد الخلفي، وهي مدعومة بوسائد تثبت بالمساحة الواقعة اسفل المقعد الخلفي، و يأتي معها أيضا وسائد رأس للشعور براحة أفضل.

و بعد انتهاء رحلتك أو وقت الراحة فقم بتفريغ الهواء مرة أخرى، وإعادة المرتبة الهوائية داخل الحقيبة مرة أخرى، و يفضل أن يكون معك معطفًا من الصوف خاصة في أوقات البرودة.
حول سيارتك إلى سرير متنقل أو غرفة معيشة عبر هذه الحيلة
حول سيارتك إلى سرير متنقل أو غرفة معيشة عبر هذه الحيلة
حول سيارتك إلى سرير متنقل أو غرفة معيشة عبر هذه الحيلة
حول سيارتك إلى سرير متنقل أو غرفة معيشة عبر هذه الحيلة
حول سيارتك إلى سرير متنقل أو غرفة معيشة عبر هذه الحيلة
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