أعراض فرط نشاط المثانة و عوامل الخطر

يعاني بعض الأشخاص من مشكلة فرط نشاط المثانة ويرجع ذلك لعدد من الأسباب ،وتظهر على المصاب الكثير من الأعراض التي تستوجب منه التوجه للطبيب وهى تتمثل فيما يلي:





الأعراض لفرط نشاط المثانة

يؤدي فرط نشاط المثانة إلى مجموعة من الأعراض التي يمكن أن تؤثر جميعها على نوعية حياة الشخص.





قد يسبب فرط نشاط المثانة عددًا من الأعراض المختلفة بما في ذلك التبول أكثر من ثماني مرات في اليوم وتسرب البول عند الحاجة إلى التبول.

من أمثلة هذه الأعراض:





تواتر التبول : يتبول الشخص أكثر من ثماني مرات في اليوم.

التبول الليلي : لا يستطيع الشخص النوم طوال الليل دون الاستيقاظ للتبول ، عادة مرة أو مرتين.

الإلحاح البولي : سيشعر الشخص برغبة مفاجئة لا يمكن السيطرة عليها في التبول.

سلس البول الإلحاحي : سوف يتسرب البول عند الشخص عندما يشعر بالحاجة إلى التبول.

غالبًا ما يشعر الشخص المصاب بفرط نشاط المثانة بأنه لا يمكنه إفراغ المثانة تمامًا. قد يستخدمون المرحاض ثم يشعرون أنهم بحاجة إلى العودة مرة أخرى بعد وقت قصير جدًا.





يقسم الأطباء المثانة المفرطة النشاط إلى نوعين بناءً على الأعراض. النوع الأول هو فرط نشاط المثانة الجاف. وفقًا لمستشفى Cedars-Sinai ، فإن ما يقدر بثلثي الأشخاص الذين يعانون من فرط نشاط المثانة لديهم النوع الجاف.





النوع الثاني هو فرط نشاط المثانة الرطب. يعاني الشخص المصاب بهذه الحالة من تسرب المثانة. أولئك الذين يعانون من فرط نشاط المثانة والجفاف لا يعانون من أعراض التسرب.





عوامل الخطر

قد يتخلص بعض المرضى من أعراض فرط نشاط المثانة كجزء طبيعي من التقدم في السن. ومع ذلك ، فإن الشيخوخة ليست عامل الخطر الوحيد الذي يمكن أن يزيد من خطر إصابة الشخص بفرط نشاط المثانة.





تشمل عوامل الخطر الإضافية ما يلي:





تلف الأعصاب بسبب تاريخ الجراحة

صدمة في الجزء العلوي من الجسم أو الحوض التي تضر المثانة

وجود حالة تعرف باسم استسقاء الضغط الطبيعي ، وهو سبب للخرف

وجود التهاب المسالك البولية

تاريخ سرطان المثانة أو البروستاتا

تاريخ حصوات المثانة

تاريخ الحالات التي تؤثر على الوظيفة العصبية ، مثل التصلب المتعدد أو مرض باركنسون أو السكتة الدماغية

بعد أن مرت سن اليأس

تناول نظام غذائي غني بالأطعمة التي تجعل المثانة أكثر "تهيجًا" أو من المحتمل أن تكون مفرطة النشاط

تتضمن أمثلة أنواع الأطعمة التي يمكن أن تجعل المثانة مفرطة النشاط الكافيين والكحول والأطعمة الغنية بالتوابل.





قد لا يكون الطبيب قادرًا على تحديد سبب معاناة الشخص من أعراض فرط نشاط المثانة. يمكن أن تظهر الأعراض بشكل عفوي.