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حوادث

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 135 لفافة مخدر شابو في سوهاج

الأحد 31/يناير/2021 - 08:59 ص
كلبش- ارشيفية
كلبش- ارشيفية
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أنغام الجنايني
تمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بمحافظة سوهاج، من ضبط ٣ شباب وبحوزتهم كمية من مخدر الشابو الذي أخذ ينتشر انتشارًا واسعًا في الآونة الأخيرة.

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وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبدالحميد ابوموسى، مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج، يفيد بتمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بالمحافظة من ضبط ٣ شباب وبحوزتهم ١٣٥ لفافة لمخدر الشابو، مُتخذين من دائرة مركزي البلينا وسوهاج مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهتهم وبتضييق الخناق عليهم اقروا بحوزتهم للمواد المُخدرة بقصد الاتجار.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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