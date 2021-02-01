تأثير الموسيقى على الإنتاج العلمي.. دورة تدريبية بجامعة حلوان .. 21 فبراير
الإثنين 01/فبراير/2021 - 01:01 ص
جامعة حلوان
ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان، مجموعة من البرامج التدريبية لشهر فبراير 2021 تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، حيث يهدف المركز الى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.
وتهدف البرامج و الدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.
ومن هذه الدورات دورة تدريبية حول تأثير الموسيقى على الإنتاج العلمى وذلك يومي الأحد والاثنين 21-22 فبراير فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.
وتقام هذه الدورة داخل دار الضيافة بجامعة حلوان وسط اجراءات احترازية من انتشار وباء كورونا ، حيث يتم التنبيه على المتدربين بضرورة ارتداء الكمامات و حمل المطهرات و عدم لمس الاسطح و الالتزام بالتباعد و الاجرائات الاحترازية حفاظا على سلامتهم .
ونوهت ادارة مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان على الراغبين بالاشتراك بهذه الدورات بسرعة تسجيل اسمائهم بها ويتم ذلك اون لاين عبر موقع الجامعة ، وأشار مسئولو المركز الى انه على الراغبين بالاستفسار عن الدورات الجديدة متابعة الصفحة الرسمية له عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك .