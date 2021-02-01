تأثير الموسيقى على الإنتاج العلمي.. دورة تدريبية بجامعة حلوان .. 21 فبراير

ومن هذه الدورات دورة تدريبية حول تأثير الموسيقى على الإنتاج العلمى وذلك يومي الأحد والاثنين 21-22 فبراير فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.









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وتقام هذه الدورة داخل دار الضيافة بجامعة حلوان وسط اجراءات احترازية من انتشار وباء كورونا ، حيث يتم التنبيه على المتدربين بضرورة ارتداء الكمامات و حمل المطهرات و عدم لمس الاسطح و الالتزام بالتباعد و الاجرائات الاحترازية حفاظا على سلامتهم .









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