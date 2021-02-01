دكتور صدر من ووهان: حتى هذه اللحظة لا يوجد أي انتشار لفيروس نيباه في الصين.. فيديو

علي

الوعري

خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه "سي بي سي " : التقرير لم يتهم الصين بأنها الدولة التي انتشر بها فيروس نيباه الجديد خصوصا ان الفيروس يأتي عن طريق

الفاكهة المتواجدة في عدة دول ومنها الصين".