دكتور صدر من ووهان: حتى هذه اللحظة لا يوجد أي انتشار لفيروس نيباه في الصين.. فيديو

قال الدكتور علي الوعري اختصاصي الصدر من ووهان الصينية، إن التقرير الذى تم نشره في جريدة الجارديان البريطانية عن انتشار وباء جديد يسمى نيباه تم تضخيمه إعلاميا.
وأضاف علي الوعري خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه "سي بي سي " : التقرير لم يتهم الصين بأنها الدولة التي انتشر بها فيروس نيباه الجديد خصوصا ان الفيروس يأتي عن طريق خفافيش الفاكهة المتواجدة في عدة دول ومنها الصين".
وأوضح علي الوعري: حتى هذه اللحظة لا يوجد أي انتشار لفيروس نيباه في الصين وليس هناك معلومات عن أي إصابات او اى حالات إصابة بهذا النوع من الفيروس.