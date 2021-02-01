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اقتصاد

البورصة تربح 6 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الاثنين

الإثنين 01/فبراير/2021 - 02:57 م
البورصة تربح 6 مليارات
البورصة تربح 6 مليارات جنيه بالختام
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محمد صبيح
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، أولى جلسات شهر فبراير، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 6.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 702.976 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 11589 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 2391 نقطة.

وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 14196 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 4457 نقطة.

 اقرا ايضا.. البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات اليوم الاثنين

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 2387 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 3413 نقطة.

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