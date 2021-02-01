وزير التعليم العالي يصارح المصريين بحقيقة وضع كورونا في مصر..فيديو

قال خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي إننا الآن في مصر نقارن أنفسنا بتعاملنا مع الموجة الأولى من فيروس كورونا، مؤكدا أننا استطعنا حصر أعداد الإصابات في الموجة الأولى وصرحنا في بداية الموجة الثانية أننا قادرون على التعامل معها لأنها بدأت في العالم قبل أن تأتي إلينا. الآنأنفسناالأولىأعدادالأولىالثانيةأنناعلىلأنها





اقرا ايضا : جامعة القاهرة: صرف ٣٢ مليون جنيه حوافز نشر دولي لـ١٣٧٧ عالما وباحثا



وأضاف وزير التعليم العالي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم " :انخفاض إصابات فيروس كورونا وحصر أعداد الإصابات في الموجة الثانية جاء نتيجة حصر نسبة المسحات التي ن قوم بعملها لل مواطنين للتعرف علي اصابات فيروس كورونا ووصلت نسبتهم إلى 9% فقط مقارنة بالموجة الأولى وكنا بين 30% و35% .





اقرا ايضا : كل ما تريد معرفته عن آخر أخبار امتحانات طلاب الجامعات.. قرارات رسمية





وأوضح عبد الغفار ، أن هناك تقارير تأتي له شخصيا يوميا بخصوص عدد الحالات المصابة بكورونا، والتي تحتاج إلى أسرة رعاية مركزة أو جهاز اكسجين. أو



