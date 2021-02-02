طريقة عمل شرائح اللحم بالخضار

لعشاق اللحمة إليك طريقة عمل شرائح لحم معمرة بالخضار للشيف زينب مصطفى بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ يجعل جميع أفراد الأسرة يقبل على تناولها.

مقادير شرائح لحم معمرة بالخضار





10 قطع كبيرة سكالوب

ملح فلفل أسود

1 كوب دقيق الحشو

2 ملعقة كبيرة زبدة

1 كوب بصل شرائح

2 كوب بقدونس مقطع

زيت نباتي

3 ثمرة كوسة

بطاطس شرائح رفيعة





طريقة تحضير شرائح لحم معمرة بالخضار





* تفرد شريحة اللحم ثم تحشى بشرائح البصل والكوسة المتبلين بالملح والفلفل





* ثم تضاف شريحة من البطاطس ثم تلف على شكل رول





* ثم تعفر بتعفيرة من الدقيق





* في طاسة تذوب الزبدة ثم يضاف الملح والفلفل



