ماذا يعني عدم تغير لون زيت محرك السيارة بعد الاستخدام .. خبراء يجيبون

كما نعلم ان زيت المحرك يعتبر من اهم السوائل داخل محرك السيارة ، فهو يعمل على خفض الاحتكاك بين أجزاء المحرك الداخلية، ويحميها من الصدأ مما يمنع تآكلها، ويقوم زيت المحرك ايضا بتنقية المحرك من الشوائب والرواسب، وخفض درجة حرارته.









واكد خبراء السيارات، أن تغير لون زيت المحرك يدل على قيامه بعمله الأساسي في التنظيف والتنقية بشرط أن يكون في المدد الطبيعية المنصوص عليها حال تغييره و ليس قبلها او بعدها .









والعديد من قائدي السيارات يؤكدوا أنه توجد زيوت تستمر في لونها الطبيعي حتى بعد استهلاك 5000 كلم ، لكن أجاب الخبراء على هذا الأمر دليل قاطع علي ان هذا الزيت لم يتعرض لضغوط كبيرة مثل الزيت الآخر، مثل عدم السفر به لمسافات طويلة، أو عدم تواجد السيارة في مناطق حاره .





و الكثير من قائدي السيارات، يعتقد أن عدم تغير لون زيت المحرك عند تغييره مؤشر جيد، ويدل علي كفائته المحرك ، وفي هذا السياق سنعرض عليكم الموضوع التالي لمعرفة هل هذا مؤشر جيد ام لا .واضاف الخبراء، أن عدم تغير لون الزيت ليس مؤشر على صحة المحرك، حيث أن الطبيعي في زيت السيارة أن يتحول بعد فترة من الأصفر الفاتح إلى الداكن ثم إلى الأخضر الداكن ثم الي البني و العسلي الغامق .وبعض السائقين ايضا عنما يحين موعد تغيير الزيت يجدوا ان لونه أصبح أسود، ويعتقدون أن المحرك قد أصابه التلف، لكن هذا بالطبع اعتقاد خاطئ، حيث يعمل الزيت تحت ظروف قاسية من درجات الحرارة العالية جدًا داخل المحرك مع الاحتكاك المستمر لأجزائه الداخلية، وهي التي تحول الزيت مع مرور الوقت إلى اللون الأسود و عنده يجب تغييرة فورا .