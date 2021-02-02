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رياضة

أخبار النادي الأهلي.. إصابة بدر بانون.. سلبية مسحة جميع لاعبي الفريق.. وكواليس المران قبل الأخير استعدادا لـ الدحيل

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:37 م
النادي الاهلي
النادي الاهلي
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محمد رشاد
نشر " صدى البلد " مجموعة من الأخبار التي تخص النادي الأهلي سواء المحلية أو الإفريقية، التي جاءت على مدار اليوم من خلال السطور الآتية:


كشفت مصادر خاصة عن تفاصيل جديدة حول إصابة المغربى بدر بانون مدافع النادى الأهلى .



كشف مصادر خاصة داخل النادى الأهلى أن مران الفريق الأول والرئيسى قد شهد مغادرة المدافع المغربى بدر بانون مصابا.


يحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤتمرا صحفيا غدا الأربعاء، وذلك للحديث عن مباراة الدحيل المقرر لها بعد غدٍ الخميس، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.


أثبتت الفحوصات الطبية سلبية مسحة لاعبي الأهلي، قبل مواجهة الدحيل القطري، المقرر لها الخميس المقبل، في الدور ربع النهائي، من بطولة كأس العالم للأندية.


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