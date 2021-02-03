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تكنولوجيا

احذرها.. 5 عادات خاطئة تدمر بطارية اللاب توب

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:01 ص
احذرها : 5 عادات
احذرها : 5 عادات خاطئة تدمر بطارية اللاب توب
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ندى على
تعتبر بطارية اللاب توب من أهم العناصر التى يعتمد عليها المستخدمون لساعات طويلة فى العمل أو الدراسة خاصة عند استخدام اللاب توب بدون الشاحن الخاص به، حيث تؤدى العادات الخاطئة التى نقوم بها إلى قصر عمرها. 

وبحسب مجلة pc mag فإن أغلب المستخدمين يرتكبون العديد من الأخطاء التى تؤثر بشكل مباشر على البطارية وطول عمرها وتسبب فى العديد من المشكلات فيما بعد للمستخدمين، وفيما يلى أبرز العادات الخاطئة التى تؤدى إلى تدمير بطارية اللاب توب


- استخدام ملحقات غير أصلية خاصة بالهاردوير 

وتؤثر الأجزاء الداخلية للهاردويرعلى بطارية اللاب توب بشكل مباشر فعند استخدام ملحقات غير أصلية بالهاردوير فإن ذلك يعمل على إضعاف البطارية ويؤدى إلى ارتفاع درجة حرارتها لاختلال النظام الذى يعمل على تبريد حرارة البطارية.   

- استخدام تطبيقات الشحن السريع لتسريع بطارية اللاب توب

وهناك الكثير من التطبيقات المختلفة للشحن السريع التي تعمل على تسريع بطارية اللاب توب ، حيث تعمل هذه التطبيقات على زيادة نسبة الشحن بدرجة كبيرة للغاية، بشكل أكبر من المعدل الطبيعي الذى تستطيع لبطارية تحمله مما يدمر البطارية. 

- استخدام الشواحن الغيرالأصلية للاب توب

ويشكل استخدام الشواحن الغير الأصلية للاب توب التي تستخدم شاحنا عاديا خطرا على البطاريات ، الأمر الذى يؤدى إلى تدميرها بعد فترة من الاستخدام، كما تصاب بمشكلات مثل تسريب الشحن وغيرها، حيث يصل اللاب توب على مقدار أعلى من المقدار المناسب للبطارية. 

- القيام بشحن بطارية اللاب توب حتى 100 % 

ويجب شحن بطارية اللاب توب حتى 80 % فقط من كفاءتها، ولا يجب الوصول عند الشحن إلى 100 % وهو الأمر الذى اعتدنا جميعا على فعله، حيث أن ذلك يعمل على نفاد طاقة البطارية بسرعة، واستمرار استخدامها لوقت طويل مع الشاحن. 

- فتح العديد من  علامات التبويب والبرامج 

ويعمل فتح علانات تبويب كثيرة وبرامج كثيرة على استهلاك البطارية بشكل كبير، مما يؤدى على التحميل عليها الأمر الذى يؤثر على طول عمرها فيما بعد.     



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