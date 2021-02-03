أصيبت بنزيف.. نجدة الطفل تكشف العقوبة التي تنتظر أباً قام بإجراء عملية ختان لابنته

قال صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل، تعليقاً على قيام أب بإجراء عملية ختان لابنته بمساعدة ممرض والتسبب في اصابتها بنزيف، إن ختان الاناث عادات وراثية خاطئة .





وأضاف صبري عثمان في مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى": " تم تنظيم مئات الأنشطة من قوافل وحملات طرق الأبواب للتوعية بمخاطر وأضرار ختان الإناث".





وتابع صبري عثمان: " الأب قام بمساعدة ممرض ب إجراء عملية ختان للطفلة في المنزل وبشكل بدائي ونتج عن العملية إصابتها بنزيف وتم نقلها للمستشفى، وتم القبض على الأب والممرض وتم حبسهم".





وأكمل صبري عثمان: "بعد تعافي الفتاة سوف نقدم المساعدة النفسية لها، و النص القانوني الحالي ينص على أن من يجري عملية الختان يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات وعقوبة الأب الحبس مدة لا تقل عن عام ولا تتجاوز 3 سنوات".





ولفت صبري عثمان:" هناك مشروع قانون تم تقديمه لمجلس النواب لتغليظ عقوبة الختان".





وأمر المستشار محمد فايد رئيس نيابة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية بحبس أب وممرض 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتسببهما في إصابة طفلة بنزيف خلال عملية ختان، كما أمرت النيابة العامة تحريات حول الواقعة وملابساتها.





كان اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، تلقى إخطارا من المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية من مستشفى قليوب العام بإصابة الطفلة ن. ا 15 عاما إثر تعرضها لعملية ختان بإحدى قرى القناطر الخيرية.





وبإجراء التحريات تبين أن الأب أخذ الطفلة وأجرى لها عملية ختان علي أيدي ممرض يبلغ من العمر 72 عامًا، وعندما أصيبت بنزيف قاموا بنقلها إلى مستشفى قليوب، وتحرر محضر بالواقعة، وتم ضبط الأب والممرض مرتكبي الواقعة وأحيلا للنيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.





كانت أجهزة الأمن بالقليوبية ألقت القبض على أب وممرض لقيامهما بإجراء عملية ختان لطفلة تبلغ من العمر 15 عامًا، بإحدى قرى القناطر الخيرية مما عرضها لنزيف حاد وتم نقلها لمستشفى قليوب وتولت النيابة التحقيق.



